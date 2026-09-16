Українець Сидоров, який скандально втік за кордон, перейшов до російського футбольного клубу

Російський медійний клуб "Амкал" з Москви оголосив про успішне підписання футболіста Олексія Сидорова. Раніше він був нападником футбольного клубу "Харків" і зі скандалом покинув Україну у 2025 році.

Московський клуб оголосив 15 вересня, що вітає у своїй команді нового гравця, показавши фотографію Сидорова у новій формі. Про це повідомили на офіційній сторінці клубу "Амкал" в Instagram.

Подробиць у ФК щодо переходу українця в команду розкривати не стали. Проте там зазначили, що Олексій зможе зіграти за їхню команду тільки у наступному турі.

"Перед найважливішим відрізком сезону вирішили зробити ще одне посилення в атаку, щоб поборотися за найвищі місця", — заявили у московському клубі.

Московський ФК привітав українця-втікача Сидорова Фото: Скрін

Варто зауважити, що підписання контракту відбулося попри чинну угоду 25-річного гравця з ФК "Харків". Сидоров, згідно з умовами контракту, мав грати за український клуб до кінця червня 2028 року, проте самовільно його покинув.

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Раніше у ФК "Харків" повідомили, що у систему FIFA TMS надійшов запит від російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на футболіста Олексія Сидорова для його реєстрації за російський клуб RVСhellendzh. Клуб засудив дії свого колишнього підопічного, залишивши за собою право відстоювати позицію відповідно до українського законодавства та чинних норм УАФ і ФІФА.

У коментарях під дописом московського клубу набігли українці. Вони розкритикували Сидорова і висміяли футболіста за те, що він проміняв професійний український клуб на медійний "Амкал".

Нагадаємо, раніше журналіст і коментатор Михайло Співаковський заявляв, що Олексій Сидоров після втечі перебуває на Кіпрі і повертатися до України не збирається.

Також раніше тренер харківського клубу Младен Бартулович розповів, що Сидоров був на тренуваннях юнацького чемпіонату U-19, після чого виїхав за кордон без жодних пояснень та більше не повернувся.