ФІФА прогнулася під РФ: вперше з 2022 року збірна агресора виступатиме під прапором

Росія вперше з 2022 року зіграє на турнірі ФІФА під прапором і з гімном — команда U-15 виступить в Азербайджані.

Юнацька збірна Росії з футболу віком до 15 років візьме участь у чемпіонаті світу та фестивалі ФІФА з офіційною символікою — прапором та гімном РФ. Про це повідомила пресслужба Російського футбольного союзу (РФС) у своєму офіційному Telegram-каналі.

Це перший випадок з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли російська футбольна команда отримала дозвіл виступати на турнірі під егідою ФІФА без нейтрального статусу. Втім, варто уточнити, що ФІФА заявила офіційно лише про проведення турніру, тоді як деталі щодо російської символіки наразі походять від РФС.

Змагання відбудуться з 22 по 31 жовтня в Азербайджані. Загалом у турнірі беруть участь 191 збірна.

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Що відомо про новий турнір ФІФА

ФІФА створила нове змагання для футболістів до 15 років. У червні 2026 року Бюро Ради ФІФА офіційно затвердило Азербайджан господарем першого турніру.

За рішенням ФІФА, дебютний розіграш у 2026 році відкритий для чоловічих команд усіх асоціацій — членів організації. У 2027 році турнір проведуть для жіночих команд, а з 2028 року ФІФА планує проводити окремі змагання для юнацьких та дівочих команд U-15.

ФІФА пояснила вибір Азербайджану наявністю необхідної спортивної та загальної інфраструктури для проведення масштабного дитячого турніру. Змагання пройдуть на централізованому майданчику, де розміщуватимуться учасники та персонал команд.

З ким зіграє російська команда

На груповому етапі російська збірна потрапила до групи з Афганістаном, Джибуті, Сьєрра-Леоне, Суданом і Туреччиною.

Перший етап триватиме три дні. Кожна команда зіграє з усіма суперниками у своїй групі.

Після цього учасників розподілять за результатами першого етапу на шість рівнів — A, B, C, D, E та F. У кожній групі буде по шість команд, за винятком однієї групи, де виступатимуть п'ять збірних.

Формат матчів також відрізнятиметься від звичного дорослого футболу. Команди гратимуть 8 на 8, а зустріч складатиметься з двох таймів по 20 хвилин. Після групового етапу російська збірна проведе ще п'ять матчів із командами, які займуть відповідні місця у своїх групах.

Російські команди залишаються відстороненими від турнірів УЄФА

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року світовий та європейський футбол застосували безпрецедентні санкції проти країни-агресора. Вже 28 лютого 2022 року УЄФА та ФІФА ухвалили спільне рішення про повне відсторонення всіх російських клубів і національних збірних (чоловічих, жіночих та юнацьких) від участі в будь-яких турнірах під підпорядкуванням цих організацій. Зокрема, російські команди позбавлені права грати в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій та кваліфікаціях до чемпіонатів світу й Європи.

Спроби Російського футбольного союзу (РФС) оскаржити ці рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні провалилися — суд повністю підтвердив правомірність дій УЄФА та ФІФА.

УЄФА й надалі вказує, що російські команди відсторонені від участі у її турнірах до подальшого повідомлення. Це стосується, зокрема, клубних змагань.

Втім, у 2023 році УЄФА справді ухвалила окреме рішення щодо повернення російських юнацьких команд. Організація тоді пояснила це тим, що діти не повинні нести відповідальність за дії дорослих. Водночас було визначено, що російські юнацькі команди мають грати без прапора, гімну та національної форми, а дорослі збірні та клуби залишатимуться відстороненими.

Таким чином, жовтневий турнір в Азербайджані стане окремим випадком: російська збірна U-15 братиме участь у новому змаганні ФІФА, причому РФС заявляє про використання державного прапора та гімну.

Нагадаємо, УЄФА розглядає можливість судових позовів і звернень до регуляторів через плани ФІФА щодо продажу частини прав на чемпіонат світу. Листи з попередженням отримали Джанні Інфантіно, Джошуа Кушнер, керівники компаній та фінансові структури, пов’язані з цією ініціативою.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.