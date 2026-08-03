УЄФА погрожує судом президенту ФІФА Інфантіно та брату зятя Трампа Кушнеру: що відомо — ЗМІ

УЄФА звернулася до президента ФІФА Джанні Інфантіно та ще низки фізичних та юридичних осіб щодо можливого судового позову через плани розпродавати частки Чемпіонату світу.

У зверненні до Інфантіно його попереджають, що він не має знищувати жодних матеріалів, що стосуються ідеї Інфантіно. Про це йдеться в повідомленні Telegraph.

Крім Інфантіно, листи були направлені до брата зятя Дональда Трампа, бізнесмена Джошуа Кушнера, виконавчого директора Liberty Media Грега Маффея, а також до JP Morgan та OpenEconomics. У цих листах йдеться, що УЄФА розглядає "судові позови та скарги до регуляторних органів".

У суботу Інфантіно скасував плани продажу частини прав на Чемпіонат світу після того, як низка асоціацій, зокрема, УЄФА, оголосили про намір бойкотувати Чемпіонати світу. Тим не менш, позиція УЄФА залишається незмінною — там планують боротися за усунення Інфантіно з його посади.

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У своєму листі до президента ФІФА, який було відправлено у п'ятницю, 31 липня, УЄФА заявила:

"УЄФА цим листом офіційно повідомляє, що активно розглядає судові позови, арбітражі та/або скарги до регуляторних органів, що виникають у зв'язку з планом FFE, запропонованим ФІФА, та всіма пов'язаними з ним питаннями, як описано нижче".

У ньому закликають вжити негайних заходів для збереження всіх документів та електронної інформації щодо цих планів.

До листа було додано і повний перелік інформації, яка повинна бути збережена, а також список осіб, які можуть володіти необхідною інформацією. Серед них — сам Джанні Інфантіно, а також керівник відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер, генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрьом, та головний операційний директор Кевін Лямур. Останній у п'ятницю випустив заяву, де повідомив, що нібито він та інші були "обдурені" президентом.

"УЄФА офіційно повідомляє вас про те, що будь-яке знищення, видалення, зміна, приховування або втрата відповідних матеріалів після отримання цього повідомлення — або після будь-якої попередньої дати, коли ви знали або обґрунтовано повинні були знати про очікуване провадження — може являти собою знищення доказів. УЄФА залишає за собою всі права вимагати відповідних засобів правового захисту в рамках провадження у разі будь-якого такого знищення або втрати, включаючи заяви про несприятливі висновки, санкції та судові витрати проти відповідальної сторони або сторін", — йдеться в заяві.

Скандал з продажем прав на Чемпіонати світу — що відомо

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".

Водночас ФІФА випустила заяву, де повідомила, що не планують відмовлятися від запропонованої ідеї. Також у ФІФА звинуватили ЗМІ у тому, що вони нібито зірвали процес консультацій, подавши "неправильні повідомлення".

Після цього УЄФА оголосила бойкот ФІФА, а Північно- та Центральноамериканська конфедерація виступила проти угоди. Через це, на думку видання, Інфантіно не зможе зібрати половину з 211 голосів країн-асоціацій задля підтримки ініціативи.

Також старший радник Інфантіно Карлос Кордейро вирішив залишити свою посаду на знак протесту проти ідеї. Кордейро публічно розкритикував ідею продажу прав на Чемпіонат світу.