Україна та інші країни УЄФА одностайно підтримали бойкот Чемпіонату світу через дії ФІФА

УЄФА та всі країни-члени організації виступили проти ідеї ФІФА щодо передачі частки прав власності на Чемпіонат світу та інші змагання під егідою ФІФА іншим інвесторам. Зокрема, країни погодилися бойкотувати турніри, які проводить ФІФА.

Зокрема, йдеться про Чемпіонат світу з футболу. Офіційна заява щодо цього вийшла на сайті УЄФА.

УЄФА наголошує, що Чемпіонат світу — це не інвестиційний продукт, а одна з найбільших спадщин футболу, яку створювали багато поколінь.

"Чемпіонат світу не продається. Безвідповідальним і абсолютно неприпустимим є те, що пропозицію такого значення для футболу було підготовлено таємно й винесено на межу затвердження без будь-яких змістовних консультацій із тими, кому доручено опікуватися грою. Це не просто глибока криза лідерства, а відмова ФІФА від свого обов’язку бути хранителем світового футболу", — наголосили в організації.

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При цьому в УЄФА зазначають, що національні асоціації фактично поставили з ультиматумом — або погодитися з незворотним захопленням найважливіших футбольних змагань, або зіткнутися з наслідками.

Таку позицію ФІФА називають "управлінням через залякування".

При цьому в УЄФА попереджають, що коли інвестори отримають частку прав власності на змагання ФІФА, це змінить футбол. Адже комерційна складова перетворить гру на щоденний тиск.

Зокрема, там вказують, що всі рішення щодо міжнародного календаря, форматів змагань і майбутнього футболу ухвалюватимуться з огляду на те, що найкраще для акціонерів.

"Такій моделі немає місця у світовому футболі. Майбутнє футболу не може визначатися очікуваннями тих, чиїм головним обов’язком є максимізація фінансового прибутку. Так само інтереси національних асоціацій, ліг, клубів, гравців і вболівальників не можуть стати другорядними порівняно з прибутками інвесторів. Футбол не може закладати своє майбутнє заради фінансової вигоди", — заявили там.

Збірні УЄФА бойкотуватимуть змагання ФІФА

На сьогоднішньому обговоренні, що було скликано у форматі онлайн, усі 55 національних асоціацій погодилися не брати участі в жодному змаганні ФІФА доти, доки ці пропозиції залишатимуться чинними.

Країни переконані, що ніхто не має право продавати те, "що йому лише довірено зберігати для наступного покоління".

Позиція Європи чітка. Ми ніколи не надамо цій моделі своєї легітимності. Ніхто не має морального права продавати те, що йому лише довірено зберігати для наступного покоління.

"Це рішення діятиме, якщо пропозицію не буде повністю відкликано і якщо не буде надано юридично обов’язкових гарантій того, що ФІФА ніколи більше не відкриватиме доступ до прав власності на своє управління або змагання для приватних інвесторів. Ні в кого не повинно залишатися жодних сумнівів: УЄФА та її національні асоціації протистоятимуть цим планам із цілковитою рішучістю", — заявили в УЄФА.

Інші асоціації готові долучитися до бойкоту

Водночас журналіст talksports Бен Джейкобс з посиланням на свої джерела стверджує, що інші організації готові підтримати УЄФА в радикальній боротьбі проти ФІФА.

Через це, на його думку, Джанні Інфантіно може опинитися в скрутному становищі.

При цьому джерела журналіста УЄФА вважають, що така ініціатива ФІФА є фактично перевіркою для самого Інфантіно щодо рівня його підтримки. Якщо асоціації виступатимуть проти цього плану, то на адресу Інфантіно можуть лунати заклики щодо того, аби він не балотувався у президенти ФІФА знову. Наступні вибори заплановані на 2027 рік.

Раніше журналіст Мартін Зіглєр повідомив про те, що асоціації футболу Південної Америки, а також Північної Америки та країн Карибського басейну висловили своє занепокоєння планами Інфантіно.

УЄФА має свого кандидата на посаду президента ФІФА

Водночас видання Politico повідомило, що УЄФА не просто виступають проти Інфантіно, однак вже мають кандидата, якого готові підтримати на майбутніх виборах. Йдеться про Нассера Ганіма аль-Хелаїфі — президента і генерального директора футбольного клубу "Парі Сен-Жермен", який повністю належить компанії Qatar Sports Investments.

Нассер аль-Хелаїфі також займає пост генерального директора мережі Al Jazeera Sports з 2006 року. З липня 2011 року Нассер є головою фонду Qatar Sports Investments (QSi). Головним завданням QSi є інвестиції в спорт на національному і міжнародному рівні.

У квітні 2021 року аль-Хелаїфі був обраний головою Асоціації європейських клубів — незалежного органа, що безпосередньо представляє інтереси футбольних клубів на європейському рівні.

Інфантіно встановив дедлайн для асоціацій

Водночас сам Джанні Інфантіно, попри хвилю критики, планує впроваджувати свій план. Зокрема, за даними видання The Times, Інфантіно дав жорсткий дедлайн для національних асоціацій — 19 вересня. До цього часу асоціації мають або погодитися на продаж міноритарних часток в чемпіонаті світу, або відмовитися від додаткового фінансування з загального фонду 10 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".