Украина и другие страны УЕФА единодушно поддержали бойкот Чемпионата мира из-за действий ФИФА

УЕФА и все страны-члены организации выступили против предложения ФИФА о передаче части прав собственности на Чемпионат мира и другие соревнования под эгидой ФИФА другим инвесторам. В частности, страны согласились бойкотировать турниры, проводимые ФИФА.

В частности, речь идет о чемпионате мира по футболу. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано на сайте УЕФА.

УЕФА подчеркивает, что Чемпионат мира — это не инвестиционный продукт, а одно из величайших наследий футбола, которое создавали многие поколения.

"Чемпионат мира не продаётся. Безответственным и абсолютно недопустимым является то, что предложение, имеющее такое значение для футбола, было подготовлено в тайне и доведено до стадии утверждения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому поручено заботиться об этом виде спорта. Это не просто глубокий кризис лидерства, а отказ ФИФА от своей обязанности быть хранителем мирового футбола", — подчеркнули в организации.

Відео дня

При этом в УЕФА отмечают, что национальные ассоциации фактически поставили ультиматум — либо согласиться с необратимым захватом важнейших футбольных соревнований, либо столкнуться с последствиями.

Такую позицию ФИФА называют "управлением через запугивание".

При этом в УЕФА предупреждают, что если инвесторы получат долю прав собственности на соревнования ФИФА, это изменит футбол. Ведь коммерческая составляющая превратит игру в ежедневный стресс.

В частности, там отмечается, что все решения, касающиеся международного календаря, форматов соревнований и будущего футбола, будут приниматься с учетом интересов акционеров.

"Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чьей главной обязанностью является максимизация финансовой прибыли. Точно так же интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков не могут уступать по важности прибыли инвесторов. Футбол не может ставить под угрозу своё будущее ради финансовой выгоды", — заявили там.

Сборные УЕФА будут бойкотировать соревнования ФИФА

На сегодняшнем обсуждении, которое было созвано в онлайн-формате, все 55 национальных ассоциаций согласились не участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе.

Страны убеждены, что никто не имеет права продавать то, "что ему поручено лишь хранить для следующего поколения".

Позиция Европы ясна. Мы никогда не признаем легитимность этой модели. Никто не имеет морального права продавать то, что ему лишь доверено хранить для следующего поколения.

"Это решение вступит в силу, если предложение не будет полностью отозвано и если не будут предоставлены юридически обязательные гарантии того, что ФИФА больше никогда не будет предоставлять частным инвесторам доступ к правам собственности на свою администрацию или соревнования. Ни у кого не должно оставаться никаких сомнений: УЕФА и её национальные ассоциации будут противостоять этим планам с полной решимостью", — заявили в УЕФА.

Другие ассоциации готовы присоединиться к бойкоту

В то же время журналист talksports Бен Джейкобс со ссылкой на свои источники утверждает, что другие организации готовы поддержать УЕФА в радикальной борьбе против ФИФА.

Поэтому, по его мнению, Джанни Инфантино может оказаться в затруднительном положении.

При этом источники журналиста УЕФА считают, что такая инициатива ФИФА является фактически проверкой для самого Инфантино на предмет уровня его поддержки. Если ассоциации выступят против этого плана, то в адрес Инфантино могут раздаться призывы о том, чтобы он не баллотировался на пост президента ФИФА вновь. Следующие выборы запланированы на 2027 год.

Ранее журналист Мартин Зиглер сообщил, что футбольные ассоциации Южной Америки, а также Северной Америки и стран Карибского бассейна выразили свою озабоченность планами Инфантино.

УЕФА выдвинула своего кандидата на пост президента ФИФА

В то же время издание Politico сообщило, что в УЕФА не просто выступают против Инфантино, но уже имеют кандидата, которого готовы поддержать на предстоящих выборах. Речь идет о Нассере Ганиме аль-Хелаифи — президенте и генеральном директоре футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", который полностью принадлежит компании Qatar Sports Investments.

Нассер аль-Хелаифи также занимает должность генерального директора сети Al Jazeera Sports с 2006 года. С июля 2011 года Нассер является председателем фонда Qatar Sports Investments (QSi). Главной задачей QSi являются инвестиции в спорт на национальном и международном уровне.

В апреле 2021 года аль-Хелаифи был избран председателем Ассоциации европейских клубов — независимого органа, непосредственно представляющего интересы футбольных клубов на европейском уровне.

Инфантино установил крайний срок для ассоциаций

В то же время сам Джанни Инфантино, несмотря на волну критики, планирует реализовывать свой план. В частности, по данным издания The Times, Инфантино установил жесткий крайний срок для национальных ассоциаций — 19 сентября. К этому времени ассоциации должны либо согласиться на продажу миноритарных долей в чемпионате мира, либо отказаться от дополнительного финансирования из общего фонда в 10 миллиардов долларов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена создать новую компанию, которая будет привлекать частных инвесторов для проведения чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлечённых инвестиций будет распределена между всеми странами-членами ФИФА.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных болельщиков в отношении проведения мундиаля. В частности, он посоветовал им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи", вместо того чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".