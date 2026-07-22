Коррупционные скандалы и премия мира: что известно об Инфантино, которого Трамп видит в роли генсека ООН

После успешного проведения Чемпионата мира-2026, который состоялся в США, Канаде и Мексике, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил желание, чтобы президент ФИФА Джанни Инфантино стал генеральным секретарём ООН, сообщают СМИ.

Трамп отметил способность Инфантино "объединять людей со всего мира". Об этом сообщило издание NY Post. "Фокус" собрал всю информацию о том, кто такой Джанни Инфантино.

Джанни Инфантино — путь к посту президента ФИФА

Джанни Инфантино — 9-й президент в истории ФИФА. Сейчас ему 56 лет. Свою функционерскую карьеру он начал на посту генерального секретаря Международного центра спортивных исследований (CIES) в Университете Невшателя в конце 1990-х годов. После этого он перешел в УЕФА, где в январе 2004 года стал директором Отдела по юридическим вопросам и лицензированию клубов УЕФА.

В 2007 году он стал заместителем генерального секретаря УЕФА, а в октябре 2009 года — генеральным секретарём УЕФА. Наряду с этой работой Инфантино также был членом Комитета по реформам ФИФА.

Відео дня

В УЕФА он руководил процессом увеличения количества команд-участниц Евро с 16 до 24. Также он участвовал в разработке концепции Лиги наций УЕФА и Евро-2020, которое должно было проходить в 13 странах, но в итоге прошло в 11.

26 октября 2015 года он получил поддержку Исполнительного комитета УЕФА для выдвижения своей кандидатуры на пост президента на внеочередном конгрессе ФИФА в 2016 году. Тогда же он пообещал, что расширит чемпионат мира до 40 команд, если его изберут президентом ФИФА. И уже в феврале 2016 года его избрали президентом ФИФА сроком на три года.

Достижения Инфантино во главе ФИФА

За более чем 10 лет на посту директора ФИФА Джанни Инфантино увеличил доходы организации почти вдвое. Более того, согласно прогнозам, в течение цикла 2027–2030 годов организация будет генерировать 14 миллиардов долларов доходов, из которых 2,7 миллиарда долларов, или около 20%, будут перераспределены между национальными ассоциациями в рамках программы развития "FIFA Forward".

В то же время эта программа подвергается критике: в частности, скептики отмечают, что в период с 2023 по 2025 год Бразильская футбольная ассоциация получила на развитие футбола меньше средств, чем ассоциация Сан-Марино.

Кроме того, за время работы Инфантино значительно возросло количество турниров, проводимых под эгидой ФИФА — с 2 до 20. Вместе с тем он увеличил количество комитетов ФИФА с 7 до 35.

Как описывают стиль управления Инфантино

Издание New Yorker охарактеризовало стиль управления Джанни Инфантино как такой, при котором президент стремится держать всё под собственным контролем. Авторы материала назвали статью "Чемпионат мира по версии Джанни Инфантино", а в ней самой задавали вопрос о том, "сможет ли футбол пережить действующего президента ФИФА".

Аккаунт Инфантино в Instagram, насчитывающий 4,2 миллиона подписчиков и имеющий ограниченный доступ к функции комментариев, является основным каналом публичных сообщений ФИФА. Однако сам Джанни называет его "официальным поставщиком счастья для человечества".

Финансовый скандал с участием Инфантино

Вскоре после избрания Джанни Инфантино на пост президента ФИФА в сети появилась серия документов, получившая название "Панамские документы". В них говорилось о том, что во время работы в УЕФА новоизбранный президент ФИФА подписывал контракт на телевизионные права с компанией, которую впоследствии связали с обвиняемыми в рамках расследования Соединенных Штатов по делу о коррупции в ФИФА. До этого в УЕФА отрицали эту связь. Инфантино, в свою очередь, заявил, что он "разочарован" этими сообщениями, и подчеркнул, что никогда лично не имел дел с обвиняемыми.

В июле 2016 года следственная палата этического комитета ФИФА начала расследование в связи с нарушением Инфантино Кодекса этики ФИФА. Однако он был признан невиновным.

Джанни Инфантино и идеи об объединении мира через футбол

Джанни Инфантино активно пытается бороться с конфликтами в мире посредством популяризации футбола. В частности, в 2017 году он критиковал решение американских властей запретить въезд лицам из семи стран с мусульманским большинством (Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен).

"Когда речь заходит о соревнованиях ФИФА, любая команда, включая болельщиков и официальных представителей этой команды, прошедшая отбор на Чемпионат мира, должна иметь доступ в страну, иначе Чемпионата мира не будет. Это очевидно", — заявил тогда Инфантино.

Важно отметить, что это было решение Дональда Трампа, который в то время находился на своем первом президентском сроке.

Инфантино также отстаивал права женщин в Иране, где им с 1979 года запрещено посещать футбольные матчи. 8 сентября 2019 года Сахар Ходаяри совершила самосожжение после ареста за попытку попасть на стадион. После этого президент ФИФА подчеркнул, что позиция организации однозначна — женщины имеют право посещать футбольные матчи.

Накануне начала Чемпионата мира-2022, проходившего в Катаре, Инфантино выступил с одной из своих самых известных речей, в которой пытался показать, что футбольный турнир должен стать объединяющим фактором для всего мира:

"Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя трудовым мигрантом".

В то же время эта речь стала известным мемом среди футбольных болельщиков и не только.

В начале февраля 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о намерении рассмотреть вопрос о возвращении России в мировой футбол. Этот запрет был введён после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. Инфантино подчеркнул, что запрет "ничего не дал, а лишь породил ещё больше разочарования и ненависти".

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом" из-за его желания вернуть России возможность участвовать в мировых футбольных соревнованиях.

Кроме того, ФИФА выступила с идеей проведения матча между Израилем и Палестиной. Эта игра предлагалась в качестве матча-открытия детского футбольного фестиваля для команд до 15 лет, на который были приглашены все 211 ассоциаций-членов ФИФА, в том числе и Россия.

Критика Инфантино за организацию и проведение чемпионатов мира

Джанни Инфантино регулярно сталкивается с волной критики в связи с проведением чемпионатов мира по футболу. Так, в ходе подготовки к чемпионату мира 2022 года Катар подвергался критике за эксплуатацию трудовых мигрантов. Также поступала информация о смертельных случаях и нечеловеческих условиях, в которых люди строили стадионы.

В ответ президент ФИФА подчеркнул, что трудовым мигрантам предоставляли работу и заработную плату, и они гордились тем, что внесли свой вклад в строительство стадионов.

Инфантино также обвинил западные страны в "лицемерии" за критику Катара по моральным соображениям. В часовом монологе он заявил журналистам: "За то, что мы, европейцы, делали на протяжении последних 3000 лет, нам придётся извиняться в течение следующих 3000 лет, прежде чем начинать давать моральные уроки".

Во время чемпионата мира 2026 года Инфантино подвергся критике за то, что в ходе турнира он активно пользовался частным самолетом, предоставленным Катаром, выбрасывая примерно 300–500 тонн углекислого газа при каждом полете.

Еще одна волна критики связана с проведением Чемпионата мира-2034, который состоится в Саудовской Аравии. Во-первых, Инфантино обвинили в том, что он сделал всё, чтобы чемпионат мира прошёл именно в этой азиатской стране. Так, он отговаривал других участников Азиатской конфедерации от подачи заявок на проведение Чемпионата мира.

Кроме того, в ФИФА существует правило, согласно которому между проведением чемпионата мира в одной конфедерации должно пройти не менее десятилетия. В 2026 году чемпионат мира прошел в Северной Америке, чемпионат мира 2030 года будут совместно принимать страны Европы (Испания и Португалия), Африки (Марокко), а первые три матча пройдут в Южной Америке (Аргентина, Уругвай, Парагвай). По официальной версии, это сделано в честь 100-летия первого чемпионата мира, однако многие критики Инфантино считают, что это было организовано намеренно.

На это указывают и факты из расследования The New York Times, в ходе которого было установлено, что Инфантино вел дипломатические переговоры по поводу проведения чемпионата мира от имени Саудовской Аравии. Более того, ФИФА неожиданно для всех ускорила процесс подачи заявок на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года, дав заинтересованным странам всего 25 дней, чтобы объявить о своём намерении принять его.

Спустя считанные минуты после объявления ФИФА Саудовская Аравия заявила о своём намерении принять его. В итоге эта страна оказалась единственной претенденткой на проведение чемпионата мира 2034 года.

11 ноября 2024 года организация Amnesty International призвала ФИФА приостановить процесс подачи заявок на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года, сославшись на озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

25 ноября 2024 года сенаторы США Рон Вайден и Дик Дурбин призвали ФИФА не предоставлять Саудовской Аравии право на проведение Чемпионата мира 2034 года. Они обратили внимание на озабоченность по поводу прав человека граждан, работников, спортсменов, туристов и представителей прессы в стране, где нет гарантий соблюдения прав человека во время турнира, особенно в отношении женщин и ЛГБТК-сообщества, чьи права будут подвергаться наибольшей угрозе. В заявлении напомнили, что в Саудовской Аравии гомосексуальность и трансгендерная идентичность широко рассматриваются как аморальные, а однополые отношения караются смертной казнью.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал ФИФА сохранить права человека в качестве главного приоритета при проведении турнира в Саудовской Аравии.

Однако 27 января 2025 года ФИФА отклонила призывы к созданию независимой группы для мониторинга условий труда работников-мигрантов в Саудовской Аравии, заявив, что правительство взяло на себя обязательства перед системой социального обеспечения работников контролировать соблюдение стандартов трудовых прав в рамках проектов, связанных с турниром.

12 марта 2025 года появилась информация о первом случае гибели работника-мигранта. Мухаммад Аршад из Пакистана погиб во время работы на стадионе "Арамко". Он упал с верхнего яруса стадиона.

В мае 2025 года организации FairSquare и Human Rights Watch сообщили, что многие работники-мигранты погибли в результате обезглавливания, поражения электрическим током и падения. Также в отчете было отмечено, что власти Саудовской Аравии не защищают работников от этих смертей, которых можно было бы избежать, а также не расследуют инциденты на рабочем месте и не обеспечивают компенсацию семьям погибших работников.

Кроме того, в СМИ сообщили, что ФИФА рассматривает возможность увеличения количества команд, участвующих в финальной части чемпионата мира, до 64. При этом это решение может быть продиктовано не спортивными соображениями, а стремлением выйти на более широкий рынок, сообщают СМИ. В частности, в ФИФА надеются, что расширение турнира поможет сборной Китая попасть на турнир и откроет доступ к китайскому рынку.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп

По данным СМИ, главным инициатором идеи о том, что Джанни Инфантино может стать генеральным секретарем ООН, стал президент США Дональд Трамп.

Несмотря на то, что в 2017 году Инфантино критиковал решение Трампа об ограничениях на въезд для граждан из мусульманских стран, во время второго президентского срока Трампа и совместной работы по проведению Чемпионата мира отношения между двумя президентами улучшились.

В частности, ещё в 2025 году во время вручения кубка за клубный чемпионат мира футболистам "Челси" Дональд Трамп оказался на сцене, чем сбил с толку всех присутствующих. Болельщики даже заявили, что президент США испортил момент триумфа. После того как Трамп вручил кубок капитану клуба Рису Джеймсу, он остался на праздновании вместе с футболистами.

Позже Трамп заявил, что сохранит оригинальный кубок Клубного чемпионата мира в своём Овальном кабинете. А новый чемпион Клубного чемпионата мира "Челси" получит лишь копию.

В конце года в Белом доме выразили возмущение тем, что Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. После этого Джанни Инфантино во время жеребьёвки финальной стадии Чемпионата мира вручил Трампу "Премию мира". Эта награда была учреждена впервые в 2025 году.

В ходе выступления Инфантино отметил, что благодаря Трампу удалось заключить мир между Израилем и Палестиной. Он назвал президента США "лидером, который хочет жить в безопасном мире".

Трамп, в свою очередь, заявил, что это "одна из самых больших наград, которые он получал в жизни". По его словам, им удалось спасти миллионы жизней.

Впоследствии стало известно, что президент США Дональд Трамп получил разрешение от ФИФА на нарушение протокола вручения трофея чемпионата мира. После того как американский лидер передаст кубок капитану сборной-победительницы, он останется, чтобы продолжить празднование. И это действительно произошло — во время празднования испанцами Дональд Трамп остался стоять с ними, даже несмотря на то, что Джанни Инфантино просил его отойти.

Еще одно решение касалось непосредственно нарушения правил. В матче между сборными США и Боснией и Герцеговиной нападающий американцев Фоларин Балогун получил красную карточку, из-за чего должен был пропустить игру против Бельгии в 1/8 финала. Однако ФИФА решила заменить дисквалификацию на условную, что позволит нападающему принять участие в матче. Однако для того, чтобы это решение было принято, ФИФА получила звонок от администрации президента США Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.

Однако даже вмешательство Трампа не помогло: сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".

В УЕФА раскритиковали это решение. А президент УЕФА Александр Чеферин даже бойкотировал финал чемпионата мира в знак протеста против действий ФИФА.

Джанни Инфантино в ООН — что известно

Напомним, ранее "Фокус" сообщал , что Дональд Трамп высказал желание, чтобы Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН. В СМИ отмечают, что Трамп и Инфантино очень сблизились в ходе организации прошедшего в этом году чемпионата мира по футболу.

Глава Белого дома считает, что Инфантино "пользуется уважением во всем мире" и "обладает особой способностью объединять людей".

Однако, как отмечает издание, для того чтобы занять эту должность, Инфантино необходимо заручиться поддержкой 15 членов Совета Безопасности, где пять постоянных членов обладают правом вето. После этого его кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея.

При этом позиция самого Инфантино относительно возможной работы в качестве генерального секретаря ООН пока неизвестна.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счётом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.