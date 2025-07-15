"Челси" получит копию: Трамп решил оставить себе оригинальный трофей КЧМ (видео)

По словам президента США, оригинальный трофей, созданный брендом Tiffany, оставить в Овальном кабинете ему разрешил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит оригинальный кубок Клубного чемпионата мира в своем Овальном кабинете. А новый чемпион клубного чемпионата мира "Челси" получит только копию, сообщает Bild со ссылкой на спортивный канал DAZN.

Джанни Инфантино показал кубок Клубного чемпионата Трампу и там он и остался

Трамп сообщил: "Они сказали: "Не могли бы вы оставить этот кубок у себя на некоторое время? Мы поставим его в Овальном кабинете". А потом я спросил: "Когда вы собираетесь забрать кубок?" Президент ФИФА Джанни Инфантино тогда заявил: "Мы никогда его не заберём. Можете оставить его в Овальном кабинете навсегда. Мы сделаем новый". И они действительно сделали новый. Это было очень волнующе".

В марте Инфантино представил новый трофей в Овальном кабинете. С тех пор он стоит на столе президента США. Однако тогда все выглядело несколько иначе: Трамп спросил президента ФИФА, может ли он оставить трофей себе. Инфантино, ошеломленный, согласился.

Однако в последующие дни Трамп ложно заявил, что это "настоящий" трофей Чемпионата мира, который он вручит в следующем году. Чемпионат мира 2026 года также пройдёт в США, а его хозяевами выступят Мексика и Канада.

Трамп обескуражил футболистов "Челси"

Трофей Клубного чемпионата мира был создан ювелирным домом Tiffany. Алюминиевый кубок покрыт 24-каратным золотом. На поверхности кубка имеются надписи на 13 языках, в том числе шрифтом Брайля. На кубке указаны названия 211 ассоциаций-членов ФИФА, что символизирует мировое значение турнира.

Трофей также украшен картой мира, космическими мотивами, таблицей Менделеева и историей освоения Земли. Центральный диск украшен рядом символов, отражающих футбольные традиции.

Трамп вручил приз игрокам "Челси", но теперь говорит, что у них копия Фото: Getty Images

Точные различия между оригинальным трофеем Трампа и копией "Челси" неизвестны, если таковые вообще имеются. Журналисты Guardian обратились в ФИФА за разъяснениями.

В других моментах интервью Трамп предположил, что может издать указ, по которому футбол в Соединенных Штатах будет называться футболом.

В США футбол обычно называют "соккер" (soccer). Термин "футбол" (football) в США обычно относится к американскому футболу.

Слово "соккер" произошло от английского "association football", где "association" было сокращено до "assoc" и затем до "soccer" с добавлением суффикса –er.

Также Трамп уверен, что футбол может объединить весь мир.

"Речь идет о том, чтобы все объединились, и о большой любви между странами. Думаю, это, пожалуй, самый интернациональный вид спорта, поэтому он действительно может объединить весь мир", - сообщил президент США. Но при этом планирование чемпионата мира по футболу следующего года столкнулось с рядом препятствий, вызванных второй администрацией Трампа, включая запреты на въезд в страны, которые могут повлиять на болельщиков, желающих посетить игры в США (хотя для спортсменов и персонала предусмотрены исключения ), угрозы облав миграционной полиции во время игр и длительное ожидание виз для въезда в США.

Напомним, во время вручения приза футболистам "Челси" Дональд Трамп оказался на сцене, чем обескуражил всех присутствующих. Фанаты даже заявили, что президент США испортил момент триумфа.

Также Фокус писал о том, как прошел матч между "Челси" и ПСЖ.