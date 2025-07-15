"Челсі" отримає копію: Трамп вирішив залишити собі оригінальний трофей КЧС (відео)

За словами президента США, оригінальний трофей, створений брендом Tiffany, залишити в Овальному кабінеті йому дозволив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що збереже оригінальний кубок Клубного чемпіонату світу у своєму Овальному кабінеті. А новий чемпіон клубного чемпіонату світу "Челсі" отримає тільки копію, повідомляє Bild з посиланням на спортивний канал DAZN.

Джанні Інфантіно показав кубок Клубного чемпіонату Трампу і там він і залишився

Трамп повідомив: "Вони сказали: "Не могли б ви залишити цей кубок у себе на деякий час? Ми поставимо його в Овальному кабінеті". А потім я запитав: "Коли ви збираєтеся забрати кубок?" Президент ФІФА Джанні Інфантіно тоді заявив: "Ми ніколи його не заберемо. Можете залишити його в Овальному кабінеті назавжди. Ми зробимо новий". І вони дійсно зробили новий. Це було дуже хвилююче".

У березні Інфантіно представив новий трофей в Овальному кабінеті. Відтоді він стоїть на столі президента США. Однак тоді все виглядало дещо інакше: Трамп запитав президента ФІФА, чи може він залишити трофей собі. Інфантіно, приголомшений, погодився.

Однак у наступні дні Трамп неправдиво заявив, що це "справжній" трофей Чемпіонату світу, який він вручить наступного року. Чемпіонат світу 2026 року також відбудеться у США, а його господарями виступлять Мексика і Канада.

Трамп збентежив футболістів "Челсі"

Трофей Клубного чемпіонату світу був створений ювелірним домом Tiffany. Алюмінієвий кубок покритий 24-каратним золотом. На поверхні кубка є написи 13 мовами, зокрема шрифтом Брайля. На кубку вказані назви 211 асоціацій-членів ФІФА, що символізує світове значення турніру.

Трофей також прикрашений картою світу, космічними мотивами, таблицею Менделєєва та історією освоєння Землі. Центральний диск прикрашений низкою символів, що відображають футбольні традиції.

Трамп вручив приз гравцям "Челсі", але тепер каже, що у них копія Фото: Getty Images

Точні відмінності між оригінальним трофеєм Трампа і копією "Челсі" невідомі, якщо такі взагалі є. Журналісти Guardian звернулися до ФІФА за роз'ясненнями.

В інших моментах інтерв'ю Трамп припустив, що може видати указ, за яким футбол у Сполучених Штатах називатиметься футболом.

У США футбол зазвичай називають "соккер" (soccer). Термін "футбол" (football) у США зазвичай відноситься до американського футболу.

Слово "соккер" походить від англійського "association football", де "association" було скорочено до "assoc" і потім до "soccer" із додаванням суфікса -er.

Також Трамп упевнений, що футбол може об'єднати весь світ.

"Йдеться про те, щоб усі об'єдналися, і про велику любов між країнами. Думаю, це, мабуть, найбільш інтернаціональний вид спорту, тому він справді може об'єднати весь світ", — повідомив президент США. Але при цьому планування чемпіонату світу з футболу наступного року зіткнулося з низкою перешкод, спричинених другою адміністрацією Трампа, включно із заборонами на в'їзд до країн, що можуть вплинути на вболівальників, охочих відвідати ігри в США (хоча для спортсменів і персоналу передбачено винятки), погрозами облав міграційної поліції під час ігор та тривалішим очікуванням віз для в'їзду до США.

Нагадаємо, під час вручення призу футболістам "Челсі" Дональд Трамп опинився на сцені, чим збентежив усіх присутніх. Фанати навіть заявили, що президент США зіпсував момент тріумфу.

Також Фокус писав про те, як пройшов матч між "Челсі" і ПСЖ.