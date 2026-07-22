Корупційні скандали та премія миру: що відомо про Інфантіно, якого Трамп бачить генсеком ООН

Після успішно проведеного Чемпіонату світу-2026, який пройшов у США, Канаді та Мексиці, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп захотів, аби президент ФІФА Джанні Інфантіно став генеральним секретарем ООН, повідомляють ЗМІ.

Трамп відзначив здатність Інфантіно "об'єднувати людей з усього світу". Про це повідомило видання NY Post. Фокус зібрав всю інформацію про те, хто такий Джанні Інфантіно.

Джанні Інфантіно — шлях до крісла президента ФІФА

Джанні Інфантіно — 9-й президент в історії ФІФА. Наразі йому 56 років. Свою функціонерську кар'єру він розпочав на посаді генерального секретаря Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES) в Університеті Невшателя наприкінці 1990-х років. Після цього він перейшов до УЄФА, де в січні 2004 року став директором Відділу юридичних питань та ліцензування клубів УЄФА.

У 2007 році він став заступником генерального секретаря УЄФА, а в жовтні 2009 року — генеральним секретарем УЄФА. Разом з цією роботою Інфантіно також був членом Комітету реформ ФІФА.

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В УЄФА він керував розширенням кількості команд-учасниць Євро з 16 до 24. Також долучився до розробки концепції Ліги націй УЄФА та Євро-2020, яке мало проходити в 13 країнах, але у підсумку проходило в 11.

26 жовтня 2015 року він отримав підтримку Виконавчого комітету УЄФА для висунення своєї кандидатури на посаду президента на позачерговому конгресі ФІФА 2016 року. Тоді ж він пообіцяв, що розширить Чемпіонат світу до 40 команд, якщо його оберуть президентом ФІФА. І вже в лютому 2016 року його обрали президентом ФІФА терміном на три роки.

Досягнення Інфантіно на чолі ФІФА

За понад 10 років на посаді директора ФІФА Джанні Інфантіно збільшив доходи організації майже вдвічі. Ба більше, за прогнозами, впродовж циклу 2027–2030 років організація генеруватиме 14 мільярдів доларів доходів, з яких 2,7 мільярда доларів, або близько 20%, будуть перерозподілені між національними асоціаціями через програму розвитку "FIFA Forward".

Водночас ця програма зазнає критики, зокрема, скептики наголошують, що в період між 2023 та 2025 роками Бразильська футбольна асоціація отримала менше грошей на розвиток футболу, ніж асоціація Сан-Марино.

Також за часів роботи Інфантіно суттєво зросла кількість турнірів, що проводяться під егідою ФІФА — з 2 до 20. Разом з тим він збільшив кількість комітетів ФІФА з 7 до 35.

Як описують стиль управління Інфантіно

Видання New Yorker описувало стиль управління Джанні Інфантіно як такий, де президент прагне тримати все під власним контролем. Автори матеріалу назвали статтю "Чемпіонат світу за версією Джанні Інфантіно", а в ній самій ставили питання про те, "чи зможе футбол пережити чинного президента ФІФА".

Акаунт Інфантіно в Instagram, з 4,2 мільйонами підписників та обмеженим доступом до можливості коментувати, виступає основним каналом публічних повідомлень ФІФА. Однак сам Джанні називає його "офіційним постачальником щастя для людства".

Фінансовий скандал за участі Інфантіно

Незабаром після обрання Джанні Інфантіно на посаду президента ФІФА у мережі з'явилася порція документів, що отримала назву "Панамські документи". У ній йшлося про те, що під час роботи в УЄФА новообраний президент ФІФА підписував контракт на телевізійні права з компанією, яку згодом пов’язали з обвинуваченими у розслідуванні Сполучених Штатів щодо корупції у ФІФА. Перед цим в УЄФА заперечували цей зв'язок. Інфантіно натомість заявив, що він "розчарований" цими повідомленнями, і заявив, що ніколи особисто не мав справ з обвинуваченими.

У липні 2016 року слідча палата етичного комітету ФІФА розпочала розслідування щодо порушення Інфантіно Кодексу етики ФІФА. Однак його було визнано невинуватим.

Джанні Інфантіно та ідеї з об'єднання світу через футбол

Джанні Інфантіно активно намагається боротися з конфліктами у світі через поширення футболу. Зокрема, у 2017 році він критикував рішення американської влади заборонити в'їзд для осіб із семи країн з мусульманською більшістю (Іран, Ірак, Лівія, Сомалі, Судан, Сирія та Ємен).

"Коли справа доходить до змагань ФІФА, будь-яка команда, включаючи вболівальників та офіційних осіб цієї команди, яка кваліфікується на Чемпіонат світу, повинна мати доступ до країни, інакше Чемпіонату світу не буде. Це очевидно", — заявив тоді Інфантіно.

Важливо відзначити, що це було рішення Дональда Трампа, який тоді перебував на своєму першому президентському терміні.

Інфантіно також захищав права жінок в Ірані, де їм заборонено відвідувати футбольні матчі з 1979 року. 8 вересня 2019 року Сахар Ходаярі вчинила самоспалення після арешту за спробу потрапити на стадіон. Після цього президенти ФІФА наголосив, що позиція організації однозначна — жінки мають право потрапити на футбольні маті.

Напередодні початку Чемпіонату світу-2022, що проходив у Катарі, Інфантіно видав одну з найвідоміших своїх промов, де намагався показати, що футбольне змагання повинно стати об'єднуючим фактором для всього світу:

"Сьогодні я відчуваю себе катарцем. Сьогодні я відчуваю себе арабом. Сьогодні я відчуваю себе африканцем. Сьогодні я відчуваю себе геєм. Сьогодні я відчуваю себе інвалідом. Сьогодні я відчуваю себе трудовим мігрантом".

Водночас ця промова стала відомим мемом серед футбольних фанатів та не тільки.

На початку лютого 2026 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про бажання розглянути повернення Росії до світового футболу. Ця заборона була запроваджена після початку вторгнення РФ до України в 2022 році. Інфантіно наголосив, що заборона "нічого не досягла, а лише створила більше розчарування та ненависті".

Голова МЗС України Андрій Сибіга назвав президента ФІФА Джанні Інфантіно "моральним дегенератом" через його бажання повернути Росії можливість брати участь у світових футбольних змаганнях.

Також ФІФА виступила з ідеєю щодо проведення матчу між Ізраїлем та Палестиною. Ця гра пропонувалася як матч-відкриттям для дитячого футбольного фестивалю для команд до 15 років, на які запросили всі 211 асоціацій-членів ФІФА, зокрема і Росію.

Критика Інфантіно за організацію та проведення Чемпіонатів світу

Джанні Інфантіно регулярно зіштовхується з хвилею критики за проведення мундіалів. Так, під час підготовки до мундіалю у 2022 році Катар критикували за зловживання робочою силою трудових мігрантів. Також була інформація про смерті та нелюдські умови, в яких люди будували стадіони.

У відповідь президент ФІФА наголосив, що трудовим мігрантам надавали роботу та оплату праці, і вони пишалися тим, що зробили свій внесок у будівництво стадіонів.

Інфантіно також звинуватив західні країни в "лицемірстві" за критику Катару з моральних міркувань. У годинному монолозі він заявив журналістам: "Те, що ми, європейці, робили протягом останніх 3000 років, нам слід вибачатися протягом наступних 3000 років, перш ніж починати давати моральні уроки".

Під час мундіалю 2026 року Інфантіно критикували за те, що під час турніру він активно використовував приватний літак, наданий Катаром, викидаючи приблизно 300-500 тонн вуглекислого газу кожного польоту.

Ще одна хвиля критики стосується проведення Чемпіонату світу-2034, який пройде в Саудівській Аравії. По-перше, Інфантіно звинуватили в тому, що він зробив усе, аби мундіаль пройшов саме в цій азійській країні. Так, він відмовляв інших учасників Азійської конфедерації від подачі заявок на проведення Чемпіонату світу.

Крім того, у ФІФА існує правило, яке передбачає, що між проведенням мундіалю в одній конфедерації має минути щонайменше десятиліття. У 2026 Чемпіонат світу пройшов у Північній Америці, мундіаль 2030 спільно прийматимуть країни Європи (Іспанія та Португалія), Африки (Марокко), а перші три матчі пройдуть у Південній Америці (Аргентина, Уругвай, Парагвай). За офіційною версією, це зроблено задля відзначення 100-річчя від першого мундіалю, однак багато критиків Інфантіно вважають, що це було підлаштовано навмисно.

На це вказують і факти з розслідування The New York Times, яке встановило, що Інфантіно вів дипломатію щодо проведення мундіалю від імені Саудівської Аравії. Ба більше, ФІФА неочікувано для всіх пришвидшила процес подання заявок на проведення Чемпіонату світу з футболу 2034 року, давши зацікавленим країнам лише 25 днів, щоб оголосити про свій намір прийняти його.

За лічені хвилини після оголошення від ФІФА Саудівська Аравія оголосила про свій намір прийняти його. У підсумку країна була єдиною, хто претендував на проведення мундіалю 2034 року.

11 листопада 2024 року Amnesty International закликала FIFA зупинити процес подання заявок на проведення Чемпіонату світу з футболу 2034 року, посилаючись на занепокоєння щодо прав людини в Саудівській Аравії.

25 листопада 2024 року сенатори США Рон Вайден та Дік Дурбін закликали FIFA не надавати право на проведення Чемпіонату світу 2034 року Саудівській Аравії. Вони звернули увагу на занепокоєння щодо прав людини громадян, працівників, спортсменів, туристів та представників преси в країні без гарантії дотримання прав людини під час турніру, особливо для жінок та ЛГБТК-спільноти, чиї права будуть найбільше під загрозою. Там нагадали, що у Саудівській Аравії гомосексуальність та трансгендерна ідентичність широко розглядаються як аморальні, а одностатеві акти караються смертю.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав ФІФА залишити права людини головним пріоритетом для проведення турніру в Саудівській Аравії.

Однак 27 січня 2025 року ФІФА відхилила заклики до створення незалежної групи для моніторингу умов праці працівників-мігрантів у Саудівській Аравії, заявивши, що уряд взяв на себе зобов'язання перед системою соціального забезпечення працівників контролювати дотримання стандартів трудових прав для проектів, пов'язаних з турніром.

12 березня 2025 року з'явилася інфомрація про першу смерть працівника-мігранта. Мухаммад Аршад з Пакистану загинув під час роботи на стадіоні "Арамко". Він впав з верхнього рівня стадіону.

У травні 2025 року FairSquare та Human Rights Watch повідомили, що численні працівники-мігранти загинули від обезголовлення, ураження електричним струмом та падіння. Також там звернули увагу, що влада Саудівської Аравії не захищає працівників від цих смертей, яких можна було б уникнути, а також не розслідує інциденти на робочому місці та не забезпечує компенсацію сім'ям загиблих працівників.

Також у ЗМІ повідомили, що ФІФА розглядає можливість збільшення кількості команд, що грають на фінальній частині Чемпіонату світу до 64. Водночас це рішення може бути продиктоване не спортивним інтересом, а бажанням вийти на більший ринок, повідомляють ЗМІ. Зокрема, у ФІФА сподіваються, що розширення турніру допоможе збірній Китаю потрапити на турнір та відкриє доступ до китайського ринку.

Джанні Інфантіно та Дональд Трамп

Головним автором ідеї щодо того, що Джанні Інфантіно може стати генеральним секретарем ООН став президент США Дональд Трамп, повідомляють ЗМІ.

Попри те, що в 2017 році Інфантіно критикував рішення Трампа щодо обмежень на в'їзд для людей з мусульманських країн, під час другого президентського терміну Трампа та спільної роботи щодо проведення Чемпіонату світу, відносини між двома президентами поліпшилися.

Зокрема, ще в 2025 році під час вручення кубку за клубний Чемпіонат світу футболістам "Челсі" Дональд Трамп опинився на сцені, чим збентежив усіх присутніх. Фанати навіть заявили, що президент США зіпсував момент тріумфу. Після того, як Трамп вручив кубок капітану клубу Рісу Джеймсу, він залишився на святкування разом з футболістами.

Пізніше Трамп заявив, що збереже оригінальний кубок Клубного чемпіонату світу у своєму Овальному кабінеті. А новий чемпіон клубного чемпіонату світу "Челсі" отримає тільки копію.

Наприкінці року у Білому домі обурилися, що Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру. Після цього Джанні Інфантіно під час жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу вручив Трампу "Премію миру". Ця нагорода була запроваджена вперше у 2025 році.

Під час промови Інфантіно зазначив, що завдяки Трампу вдалося укласти мир між Ізраїлем та Палестиною. Він назвав президента США "лідером, який хоче жити в безпечному світі".

Трамп натомість заявив, що це "одна з найбільших нагород, які він отримував у житті". За його словами, їм вдалося врятувати мільйони життів.

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від ФІФА на те, аби порушити протокол вручення трофею Чемпіонату світу. Після того, як американський лідер передасть кубок капітану збірної-переможниці, він залишиться для продовження святкування. І це дійсно сталося — під час святкування іспанцями Дональд Трамп залишився стояти з ними, навіть попри те, що Джанні Інфантіно просив його відійти.

Ще одне рішення стосувалося безпосередньо порушення правил. У матчі між збірними США та Боснією і Герцеговиною нападник американців Фоларін Балогун отримав червону картку, через що мав пропустити гру проти Бельгії в 1/8 фіналу. Однак ФІФА вирішила змінити дискваліфікацію на умовну, що дозволить форварду взяти учатсь у матчі. Однак для того, щоб це рішення було ухвалене, ФІФА отримало дзвінок від адміністрації президента США Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.

Однак навіть втручання Трампа не допомогло: збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".

В УЄФА виступили з критикою цього рішення. А президент УЄФА Александер Чеферін навіть бойкотував фінал Чемпіонату світу на знак протесту проти дій ФІФА.

Джанні Інфантіно в ООН — що відомо

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Дональд Трамп забажав, аби Джанні Інфантіно став генеральним секретарем ООН. У ЗМІ зазначають, що Трамп та Інфантіно дуже зблизилися під час організації цьогорічного Чемпіонату світу з футболу.

Глава Білого дому вважає, що Інфантіно "користується повагою у всьому світі" і "має особливу здатність об’єднувати людей".

Однак, як звертає увагу видання, для того, щоб обійняти цю посаду, Інфантіно потрібно буде отримати підтримку 15 членів Ради Безпеки, де п’ять постійних членів мають право вето. Після цього його кандидатуру має затвердити Генеральна Асамблея.

При цьому позиція самого Інфантіно щодо можливої роботи генсеком ООН наразі невідома.

Чемпіонат світу-2026 — підсумки

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Нагадаємо, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.