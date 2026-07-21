ФІФА хоче розширити Чемпіонат світу до 64 команд, щоб допомогти Китаю, — Politico

ФІФА розглядає можливість збільшення кількості команд, що грають на фінальній частині Чемпіонату світу до 64. Водночас це рішення може бути продиктоване не спортивним інтересом, а бажанням вийти на більший ринок, повідомляють ЗМІ.

Зокрема, у ФІФА сподіваються, що розширення турніру допоможе збірній Китаю потрапити на турнір та відкриє доступ до китайського ринку. Про це пише видання Politico.

За даними джерела, організація планує можливе розширення турніру у 2030 році до 64 команд із неявною надією, що Китай гратиме на турнірі.

Востаннє збірна Китаю змогла зіграти на мундіалі у 2002 році, однак тоді вони програли всі три матчі групового етапу, не забивши жодного голу.

У відбірковому турнірі до цьогорічного мундіалю збірна Китаю програла Японії з рахунком 0:7, програла Індонезії та зіграла внічию із Сінгапуром.

Наскільки велика аудиторія Китаю

За даними видання South Morning China Post, навіть попри те, що збірна Китаю не грала на цьогорічному Чемпіонаті світу, загальні перегляди мундіалю з Китаю сягнули 70 мільярдів глядачів.

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Під час фіналу між Аргентиною та Іспанією мовник повідомив, що прямі трансляції, що транслюються різними медіа, охопили сукупну аудиторію в 282 мільйони людей, а пік у реальному часі склав 41,23 мільйона глядачів.

Також у Китаї активно ставили на матчі Чемпіонату світу — загалом було поставлено понад 83 мільярди юаней. Щоденний дохід лотерейних пунктів у невеликих районних магазинах під час турніру зріс з 2000 до 5000 юанів, а потім і від 5000 до 15000 юанів.

Раніше повідомлялося, що ФІФА розглядає можливість розширення кількості учасників Чемпіонату світу-2030 до 64 команд замість 48, які братимуть участь у мундіалі цього року. Запит на збільшення кількості учасників нібито надійшов від Південноамериканської конфедерації футболу.

Згодом президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес оголосив про те, що на Чемпіонаті світу 2030 року, який пройде в шести країнах одразу, гратимуть 64 національні збірні.

Нагадаємо, що президент УЄФА Александер Чеферін вирішив пропустити фінальний матч Чемпіонату світу, у якому трофей здобула Іспанія. Він зробив це умисно, на знак протесту проти дій ФІФА.

Чемпіонат світу-2026 — підсумки

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Нагадаємо, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.