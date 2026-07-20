Президент УЄФА бойкотував фінал Чемпіонату світу на знак протесту проти ФІФА, — BBC

Президент УЄФА Александер Чеферін вирішив пропустити фінальний матч Чемпіонату світу, у якому трофей здобула Іспанія. Він зробив це умисно, на знак протесту проти дій ФІФА.

При цьому Чеферін відвідував матч-відкриття, який проходив у Мексиці 11 червня. Про це пише BBC.

Зазначається, що Чеферін та УЄФА дуже різко відреагували на рішення скасувати дискваліфікацію через червону картку, яку показали нападнику збірної США Фоларіну Балогуну після того, як про це попросив американський президент Дональд Трамп. Саме це стало ключовою причиною незадоволення Чеферіна.

УЄФА публічно розкритикувала рішення ФІФА, назвавши його "безпрецедентним, незрозумілим та невиправданим".

Водночас президент організації виступає проти низки змін, які були реалізовані на цьому Чемпіонаті світу. Зокрема, йдеться про продовження перерви між двома таймами з 15 до 27 хвилин заради того, щоб провести шоу.

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УЄФА також рішуче виступає проти чемпіонату світу з 64 командами — ідею, яку просував Інфантіно під час турніру.

Після того, як найкращий арбітр Африки Омар Артан не отримав візу до США перед початком турніру, УЄФА запросив сомалійця судити матч за Суперкубок між ПСЖ та "Астон Віллою" 12 серпня.

Високі ціни на квитки також викликали незадоволення УЄФА.

УЄФА заморозить ціни на квитки на Євро-2028 , а це означає, що вболівальники зможуть придбати п'ять квитків за ціною одного паркувального місця на стадіоні чемпіонату світу з футболу в Сполучених Штатах цього літа.

У п'ятницю УЄФА також доручила своїм асистентам з відеореєстрації (VAR) не розглядати можливість використання пірнань за новим протоколом помилкової ідентифікації, як це зробила ФІФА під час чемпіонату світу. Гравцям, які закривають рот під час протистоянь із суперниками, також не отримуватимуть червоних карток у змаганнях УЄФА .

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Нагадаємо, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.