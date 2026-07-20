Президент УЕФА бойкотировал финал чемпионата мира в знак протеста против ФИФА, — BBC

Президент УЕФА Александр Чеферин решил пропустить финальный матч чемпионата мира, в котором трофей завоевала Испания. Он сделал это намеренно, в знак протеста против действий ФИФА.

При этом Чеферин посетил матч открытия, который состоялся в Мексике 11 июня. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Чеферин и УЕФА очень резко отреагировали на решение отменить дисквалификацию за красную карточку, показанную нападающему сборной США Фоларину Балогуну, после того как об этом попросил американский президент Дональд Трамп. Именно это стало главной причиной недовольства Чеферина.

УЕФА публично раскритиковала решение ФИФА, назвав его "беспрецедентным, непонятным и неоправданным".

В то же время президент организации выступает против ряда изменений, которые были внедрены на этом чемпионате мира. В частности, речь идет об увеличении перерыва между двумя таймами с 15 до 27 минут для проведения шоу.

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УЕФА также решительно выступает против чемпионата мира с участием 64 команд — идеи, которую продвигал Инфантино во время турнира.

После того как лучший арбитр Африки Омар Артан не получил визу в США перед началом турнира, УЕФА пригласил сомалийца судить матч за Суперкубок между ПСЖ и "Астон Виллой" 12 августа.

Высокие цены на билеты также вызвали недовольство УЕФА.

УЕФА заморозит цены на билеты на Евро-2028, а это означает, что болельщики смогут приобрести пять билетов по цене одного парковочного места на стадионе чемпионата мира по футболу в Соединенных Штатах этим летом.

В пятницу УЕФА также поручила своим ассистентам по видеорегистрации (VAR) не рассматривать возможность использования симуляций в соответствии с новым протоколом ложной идентификации, как это сделала ФИФА во время чемпионата мира. Игроки, закрывающие рот во время столкновений с соперниками, также не будут получать красные карточки в соревнованиях УЕФА.

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счётом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.