ФИФА хочет расширить чемпионат мира до 64 команд, чтобы помочь Китаю, — Politico

ФИФА рассматривает возможность увеличения количества команд, участвующих в финальной части чемпионата мира, до 64. При этом это решение может быть продиктовано не спортивными соображениями, а стремлением выйти на более широкий рынок, сообщают СМИ.

В частности, в ФИФА надеются, что расширение турнира поможет сборной Китая попасть на турнир и откроет доступ к китайскому рынку. Об этом пишет издание Politico.

По данным источника, организация планирует возможное расширение турнира в 2030 году до 64 команд, тайно надеясь, что Китай примет участие в турнире.

Последний раз сборная Китая смогла выступить на чемпионате мира в 2002 году, однако тогда она проиграла все три матча группового этапа, не забив ни одного гола.

В отборочном турнире к чемпионату мира этого года сборная Китая уступила Японии со счётом 0:7, проиграла Индонезии и сыграла вничью с Сингапуром.

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Насколько велика аудитория Китая

По данным издания South Morning China Post, несмотря на то, что сборная Китая не участвовала в чемпионате мира этого года, общее количество просмотров чемпионата мира в Китае достигло 70 миллиардов зрителей.

Во время финала между Аргентиной и Испанией телекомпания сообщила, что прямые трансляции, показанные различными СМИ, охватили совокупную аудиторию в 282 миллиона человек, а пиковая аудитория в реальном времени составила 41,23 миллиона зрителей.

Кроме того, в Китае активно делали ставки на матчи Чемпионата мира — в общей сложности было поставлено более 83 миллиардов юаней. Ежедневная выручка лотерейных пунктов в небольших районных магазинах во время турнира выросла с 2000 до 5000 юаней, а затем и с 5000 до 15 000 юаней.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность увеличения количества участников Чемпионата мира-2030 до 64 команд вместо 48, которые примут участие в мундиале в этом году. Запрос об увеличении количества участников якобы поступил от Южноамериканской конфедерации футбола.

Впоследствии президент Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес объявил, что в Чемпионате мира 2030 года, который пройдет сразу в шести странах, примут участие 64 национальные сборные.

Напомним, что президент УЕФА Александр Чеферин решил пропустить финальный матч чемпионата мира, в котором трофей завоевала Испания. Он сделал это намеренно, в знак протеста против действий ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счётом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.