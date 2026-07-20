В чемпионате мира 2030 года примут участие 64 сборные: каковы шансы у Украины

На чемпионате мира 2030 года, который пройдет сразу в шести странах, выступят 64 национальные сборные. Этот турнир станет праздничным — на нём будут отмечать столетие чемпионатов мира.

Первые три матча пройдут в Уругвае, где состоялся первый чемпионат мира, а также в Аргентине и Парагвае. О расширении составов команд заявил президент Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес в своём X.

"Следующий матч играем дома! В 2030 году нас ждет чемпионат мира в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Прекрасная возможность для футбола отпраздновать столетие чемпионата мира турниром с участием 64 команд", — отметил он.

До этого президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация лишь рассмотрит вопрос о возможном расширении состава участников чемпионата мира.

В 2026 году турнир также был расширен — с 32 до 48 команд.

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Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Также планируется провести по одному матчу в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Каковы шансы Украины на квалификацию?

На данный момент нет никакой официальной или неофициальной информации о том, какие конфедерации получат дополнительные путевки после расширения. В ходе расширения с 32 до 48 команд дополнительные путевки получили:

Европа — 3;

Южная Америка — 2;

Азия — 3;

Северная Америка — имела 3 команды-хозяйки и 3 квалификационных места;

Африка — 5;

Океания — 1.

Правда, во время турнира ФИФА подверглась критике за то, что европейские страны получили меньше дополнительных путевок.

Украина уступила в полуфинале плей-офф отборочного турнира чемпионата мира сборной Швеции.

Напомним, что президент УЕФА Александр Чеферин решил пропустить финальный матч чемпионата мира, в котором трофей завоевала Испания. Он сделал это намеренно, в знак протеста против действий ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счётом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.