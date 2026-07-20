У Чемпіонаті світу-2030 візьме участь 64 збірних: які шанси в України

На Чемпіонаті світу 2030 року, який пройде в шести країнах одразу, гратимуть 64 національні збірні. Цей турнір стане святковим — на ньому відзначатимуть сторіччя мундіалів.

Перші три матчі будуть зіграні в Уругваї, де проходив перший чемпіонат світу, а також в Аргентині та Парагваї. Про розширення команд заявив президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес у своєму X.

"Наступний граємо вдома! У 2030 році на нас чекає чемпіонат світу в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Чудова нагода для футболу відсвяткувати сторіччя чемпіонату світу турніром за участю 64 команд", — зазначив він.

Перед цим президент ФІФА Джанні Інфантіно розповідав про те, що організація лише розгляне питання про можливе розширення складу учасників Чемпіонату світу.

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У 2026 році турнір також було розширено — з 32 до 48 команд.

Чемпіонат світу-2030 пройде у Іспанії, Португалії і Марокко. Також планується провести по одному матчу в Уругваї, Аргентині і Парагваї.

Які шанси на кваліфікацію в України

Наразі немає жодної офіційної чи неофіційної інформації щодо того, які конфедерації отримають додаткові путівки після розширення. Під час розширення з 32 до 48 команд додаткові путівки отримали:

Європа — 3;

Південна Америка — 2;

Азія — 3;

Північна Америка — мала 3 команди-господарки та 3 кваліфікаційні місця;

Африка — 5;

Океанія — 1.

Щоправда під час турніру ФІФА була розкритикована за те, що європейські країни отримали менше додаткових путівок.

Україна програла у півфіналі плей-офф кваліфікації на Чемпіонат світу збірній Швеції.

Нагадаємо, що президент УЄФА Александер Чеферін вирішив пропустити фінальний матч Чемпіонату світу, у якому трофей здобула Іспанія. Він зробив це умисно, на знак протесту проти дій ФІФА.

Чемпіонат світу-2026 — підсумки

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Нагадаємо, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.