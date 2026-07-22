Після ЧС-2026: Трамп хоче, щоб новим генсеком ООН став президент FIFA, — NYP

Президент США Дональд Трамп несподівано захотів, щоб наступним генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй став чинний глава ФІФА Джанні Інфантіно. Трамп вважає, що він "має особливу здатність об’єднувати людей".

Обрання нового генсека ООН очікується вже наприкінці цього року і новий претендент має замінити Антоніу Гуттеріша, який йде у відставку. Про це повідомило видання The New York Post з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Медіа зазначає, що Трамп та Інфантіно дуже зблизилися під час організації цьогорічного Чемпіонату світу з футболу. Глава ФІФА дуже старався завоювати прихильність президента США, навіть вручивши йому в грудні першу Премію миру ФІФА.

Зрештою, йому вдалося домогтися прихильності Трампа. Глава Білого дому вважає, що Інфантіно "користується повагою у всьому світі" і "має особливу здатність об’єднувати людей", зазначило джерело, наближене до президента.

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Трамп та Інфантіно зблизилися під час організації ЧС-2026 Фото: Скриншот

Однак, як звертає увагу видання, для того, щоб обійняти цю посаду, Інфантіно потрібно буде отримати підтримку 15 членів Ради Безпеки, де п’ять постійних членів мають право вето. Після цього його кандидатуру має затвердити Генеральна Асамблея.

Водночас залишається незрозумілим, чи сам Інфантіно прагне посісти це місце і чи мав він серйозні обговорення з Трампом з приводу цього питання. Проте Трамп вбачає його кандидатуру можливою серед інших претендентів, яких інсайдер описав як сімох "невдалих" на це місце.

Серед тих, хто ще претендує на місце генсека ООН, колишня президентка Чилі Мішель Бачелет та голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Загалом, як підсумовує видання, призначення Інфантіно може поліпшити відносини Трампа з ООН. Раніше глава Білого дому був обурений тим, що він вважає бездіяльністю ООН у посередництві у великих світових конфліктах.

Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що Трамп запровадив нові 50-відсоткові мита на імпорт товарів з Канади.

Раніше Федерація футболу Іспанії вирізала Трампа з командного фото у момент підняття кубка у фіналі ЧС-2026.