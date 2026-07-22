После ЧМ-2026: Трамп хочет, чтобы новым генеральным секретарем ООН стал президент ФИФА, — NYP

Президент США Дональд Трамп неожиданно выразил желание, чтобы следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций стал действующий глава ФИФА Джанни Инфантино. Трамп считает, что у него "есть особая способность объединять людей".

Избрание нового генерального секретаря ООН ожидается уже в конце этого года, и новый кандидат должен сменить уходящего в отставку Антониу Гуттериша. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе.

СМИ отмечают, что Трамп и Инфантино значительно сблизились в ходе подготовки к проходящему в этом году чемпионату мира по футболу. Глава ФИФА очень старался завоевать расположение президента США, даже вручив ему в декабре первую Премию мира ФИФА.

В конце концов, ему удалось завоевать расположение Трампа. Глава Белого дома считает, что Инфантино "пользуется уважением во всем мире" и "обладает особой способностью объединять людей", отметил источник, близкий к президенту.

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Трамп и Инфантино сблизились в ходе подготовки ЧМ-2026 Фото: Скриншот

Однако, как отмечает издание, для того чтобы занять эту должность, Инфантино необходимо заручиться поддержкой 15 членов Совета Безопасности, где пять постоянных членов обладают правом вето. После этого его кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея.

В то же время остается неясным, стремится ли сам Инфантино занять эту должность и проводил ли он серьезные переговоры с Трампом по этому вопросу. Тем не менее Трамп считает его кандидатуру возможной среди других претендентов, которых инсайдер охарактеризовал как семерых "неудачных" на эту должность.

Среди тех, кто претендует на пост генерального секретаря ООН, бывшая президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В целом, как отмечает издание, назначение Инфантино может улучшить отношения Трампа с ООН. Ранее глава Белого дома был возмущён тем, что он считает бездействием со стороны ООН в посредничестве в крупных мировых конфликтах.

Напомним, 21 июля Белый дом сообщил, что Трамп ввел новые 50-процентные пошлины на импорт товаров из Канады.

Ранее Федерация футбола Испании удалила Трампа с командного фото в момент поднятия кубка в финале ЧМ-2026.