Тарифы на вино и хоккейные клюшки: Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт из Канады

Президент США Дональд Трамп неожиданно ввёл новые пошлины в отношении Канады, которые коснутся ряда товаров, импортируемых из этой страны.

Эта мера направлена на борьбу с тем, что администрация президента назвала "постоянной дискриминацией" со стороны этой страны в отношении американских товаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп подписал три указа… о введении 50-процентных пошлин на определенные товары из Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции", — сообщил Белый дом.

Отмечается, что новые тарифы касаются как товаров повседневного спроса, таких как вино и хоккейные клюшки, так и промышленной продукции, например, строительного цемента. Однако они не распространяются на энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы, хотя и затронут товары, защищенные от пошлин соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

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Издание The New York Post сообщает, что новые пошлины вступят в силу через 30 дней, однако администрация заявила в ходе брифинга в понедельник, что готова к переговорам по этому вопросу.

"Канада продолжает принимать существенные ответные меры в отношении Соединённых Штатов. Это защитные меры, принятые Соединёнными Штатами для исправления дискриминационных действий Канады", — заявил журналистам один высокопоставленный чиновник.

Издание также отмечает, что эти пошлины станут неожиданностью для Канады, поскольку президент Трамп недавно провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, но не сообщил ему о намерении ввести новые тарифы.

Стоит отметить, что США уже ввели ранее пошлины в размере от 15% до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь. Также США взимают 35-процентную пошлину на канадскую древесину хвойных пород и 25-процентный налог на комплектующие неамериканского производства в автомобилях.

Напомним, 20 июля Дональд Трамп заявил, что хочет внести изменения в законопроект о "адских санкциях" против России.

Кроме того, ранее Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах в США и угрожал Оттаве "из-за дыма".