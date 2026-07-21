Тарифи на вино та хокейні ключки: Трамп запровадив 50% мита на імпорт з Канади
Президент США Дональд Трамп несподівано запровадив нові мита щодо Канади, які торкнуться низки товарів, що імпортуються з країни.
Цей крок спрямований на боротьбу з тим, що адміністрація президента назвала "постійною дискримінацією" країни щодо американських товарів. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.
"Президент Дональд Трамп підписав три укази… про запровадження 50% мит на певні товари з Канади у відповідь на дискримінаційне ставлення Канади до американської продукції", — повідомив Білий дім.
Зазначається, що нові тарифи як повсякденних споживчих товарів, таких, як вино та хокейні ключки, так і промислової продукції, наприклад, будівельного цементу. Однак вони не включають енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів, хоч і зачеплять товари, захищені від мит угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).
Видання The New York Post пише, що нові мита набудуть чинності за 30 днів, але адміністрація заявила під час брифінгу в понеділок, що вона відкрита для переговорів з цього питання.
"Канада продовжила вживати суттєвих заходів у відповідь проти Сполучених Штатів. Це захисні заходи, вжиті Сполученими Штатами для виправлення дискримінаційних дій Канади", — заявив журналістам один високопоставлений чиновник.
Видання також звертає увагу, що ці мита стануть несподіванкою для Канади, оскільки президент Трамп і провів нещодавно зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, та про наміри запровадити нові тарифи не повідомив йому.
Варто зауважити, що США вже запровадили раніше тарифи від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь. Також Америка стягує 35-відсоткове мито на канадську деревину хвойних порід і 25-відсотковий податок на комплектувальні частини неамериканського виробництва в автомобілях.
Нагадаємо, 20 липня Дональд Трамп заявив, що хоче змінити законопроєкт "пекельних санкцій" проти Росії.
Також раніше Трамп звинуватив Канаду в лісових пожежах у США та погрожував Оттаві "через дим".