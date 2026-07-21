Тарифи на вино та хокейні ключки: Трамп запровадив 50% мита на імпорт з Канади

Президент США Дональд Трамп несподівано запровадив нові мита щодо Канади, які торкнуться низки товарів, що імпортуються з країни.

Цей крок спрямований на боротьбу з тим, що адміністрація президента назвала "постійною дискримінацією" країни щодо американських товарів. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.

"Президент Дональд Трамп підписав три укази… про запровадження 50% мит на певні товари з Канади у відповідь на дискримінаційне ставлення Канади до американської продукції", — повідомив Білий дім.

Зазначається, що нові тарифи як повсякденних споживчих товарів, таких, як вино та хокейні ключки, так і промислової продукції, наприклад, будівельного цементу. Однак вони не включають енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів, хоч і зачеплять товари, захищені від мит ​​угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

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Видання The New York Post пише, що нові мита набудуть чинності за 30 днів, але адміністрація заявила під час брифінгу в понеділок, що вона відкрита для переговорів з цього питання.

"Канада продовжила вживати суттєвих заходів у відповідь проти Сполучених Штатів. Це захисні заходи, вжиті Сполученими Штатами для виправлення дискримінаційних дій Канади", — заявив журналістам один високопоставлений чиновник.

Видання також звертає увагу, що ці мита стануть несподіванкою для Канади, оскільки президент Трамп і провів нещодавно зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, та про наміри запровадити нові тарифи не повідомив йому.

Варто зауважити, що США вже запровадили раніше тарифи від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь. Також Америка стягує 35-відсоткове мито на канадську деревину хвойних порід і 25-відсотковий податок на комплектувальні частини неамериканського виробництва в автомобілях.

Нагадаємо, 20 липня Дональд Трамп заявив, що хоче змінити законопроєкт "пекельних санкцій" проти Росії.

Також раніше Трамп звинуватив Канаду в лісових пожежах у США та погрожував Оттаві "через дим".