Трамп звинуватив Канаду в лісових пожежах у США та погрожує Оттаві "через дим" (відео)

Президент США Дональд Трамп звинуватив владу Канади в поширенні диму від лісових пожеж на території США. Він заявив, що Оттава має понести відповідальність за це, однак фахівці-кліматологи говорять про руйнівні наслідки пожеж.

Трамп заявив, що додасть "непорахований збиток" від боротьби із забрудненням повітря до вже наявних тарифів на канадські товари. Про це він написав у своєму Truth Social.

"Ми покладаємо на Канаду відповідальність за те, що вона неналежно доглядає за своїми лісами… і CША без потреби потерпають від брудного, забрудненого й шкідливого повітря. Це умисна недбалість, яка стає щорічним явищем і коштує Сполученим Штатам мільярди доларів, тож витрати на це забруднення обов'язково мають бути додані до ТАРИФІВ, які Канада наразі сплачує", — написав Трамп.

Водночас, як пише Reuters, кліматологи стверджують, що вищі температури останніми роками призводять до пересихання лісів і збільшення кількості пожеж. Канада має один із найбільших лісових масивів у світі.

Відео дня

"У міру потепління клімату ми спостерігаємо дедалі більше сприятливих для пожеж умов — спеку, посуху, вітер, більш екстремальну погоду, і бачитимемо все більше пожеж", — сказав професор Майк Фленіген, досліджень лісових пожеж в університеті Томпсон-Ріверс у Британській Колумбії

Багато цьогорічних пожеж, вказують ЗМІ, зосереджені у канадській провінції Онтаріо. Наразі вогнем охоплено понад 2600 кв.км, а вже тисячі людей евакуйовано.

"Нічого не залишилося. Тож, як можете уявити, члени громади вкрай пригнічені, засмучені, приголомшені й розгублені", — сказав керівник операції з ліквідації надзвичайної ситуації в громаді Метью Гоппе.

Прем'єр Онтаріо Даг Форд у п'ятницю заявив, що провінція придбає 11 нових літаків для боротьби зі швидкопоширюваними пожежами, і відповів на критику з боку американських політиків, які назвали заходи провінції недостатніми.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іспанія переживає найбільшу лісову пожежу в історії. На півдні Іспанії щонайменше 12 людей загинули, а 23 залишаються зниклими безвісти через наймасштабніші пожежі в країні.

Згодом стало відомо про пожежі у Франції перед святами. У Франції спалахнули масштабні пожежі через високу спеку, а 34 департаменти країни перебувають в зоні ризику.