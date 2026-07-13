Франція охоплена пожежами: під Парижем горить ліс Фонтенбло, день взяття Бастилії під загрозою зриву

У Франції спалахнули масштабні пожежі через високу спеку, а 34 департаменти країни перебувають в зоні ризику. Займання вже охопили сотні гектарів, а влада Парижа має намір скасувати певні святкування 14 липня — на день взяття Бастилії.

Наразі пожежа охопила реліктовий ліс Фонтенбло в 50 км від Парижа, а свято 14 липня в низці регіонів країни знаходиться під ризиком зриву. Про це пише видання Le Figaro.

Пожежа, що спалахнула в лісі Фонтенбло, за оцінками влади, має "виняткові масштаби" — вогонь вже охопив понад 300 гектарів. Заступник префекта регіону Янніс Бузар повідомив увечері в неділю, що пожежа станом на ранок продовжувала поширюватися.

ЗМІ вказують, що пожежа на 300 гектарів є першим подібним випадком в історії країни. Пожежники повідомляють, що боротьба з вогнем розтягнеться на кілька днів через складний, "особливо крутий" рельєф місцевості.

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На тлі спеки та пожеж префектура поліції Парижа скасувала популярні виступи пожежників, які традиційно проводять у казармах 13-14 липня. Також під обмеження потраплять спортивні заходи просто неба чи в приміщеннях без кондиціонування.

Журналісти вказують, що по всій Франції багато міст вже відмовилися від феєрверків, запланованих на національне свято. Водночас боротьба з масштабним займанням триває, а зранку у координаційний штаб прибуде очільник МВС Франції.

Раніше Фокус повідомляв, що лісові пожежі спустошують Європу на тлі аномальної спеки. Наразі тисячі людей були евакуйовані через підвищену небезпеку.

Згодом стало відомо, як Іспанія переживає найбільшу лісову пожежу в історії. На півдні Іспанії щонайменше 12 людей загинули, а 23 залишаються зниклими безвісти.