Франция охвачена пожарами: под Парижем горит лес Фонтенбло, празднование Дня взятия Бастилии под угрозой срыва

Во Франции из-за сильной жары разразились масштабные пожары, а 34 департамента страны находятся в зоне риска. Пожары уже охватили сотни гектаров, а власти Парижа намерены отменить некоторые празднования 14 июля — в день взятия Бастилии.

В настоящее время пожар охватил реликтовый лес Фонтенбло в 50 км от Парижа, а празднование 14 июля в ряде регионов страны находится под угрозой срыва. Об этом пишет издание Le Figaro.

Пожар, вспыхнувший в лесу Фонтенбло, по оценкам властей, имеет "исключительные масштабы" — огонь уже охватил более 300 гектаров. Заместитель префекта региона Яннис Бузар сообщил вечером в воскресенье, что по состоянию на утро пожар продолжал распространяться.

СМИ отмечают, что пожар площадью 300 гектаров является первым подобным случаем в истории страны. Пожарные сообщают, что борьба с огнем затянется на несколько дней из-за сложного, "особенно крутого" рельефа местности.

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На фоне жары и пожаров префектура полиции Парижа отменила популярные выступления пожарных, которые традиционно проводятся в казармах 13–14 июля. Также ограничения коснутся спортивных мероприятий под открытым небом или в помещениях без кондиционирования.

Журналисты отмечают, что по всей Франции многие города уже отказались от фейерверков, запланированных на национальный праздник. В то же время борьба с масштабными пожарами продолжается, а утром в координационный штаб прибудет глава МВД Франции.

Ранее "Фокус" сообщал, что лесные пожары опустошают Европу на фоне аномальной жары. В настоящее время тысячи людей были эвакуированы из-за повышенной опасности.

Впоследствии стало известно, что Испания переживает крупнейший лесной пожар в истории. На юге Испании погибли по меньшей мере 12 человек, а 23 числятся пропавшими без вести.