Испания переживает крупнейший лесной пожар в истории: число пострадавших постоянно растет (видео)

На юге Испании по меньшей мере 12 человек погибли, а 23 числятся пропавшими без вести из-за самых масштабных пожаров в стране. В настоящее время пожарные пытаются взять под контроль один из самых смертоносных пожаров в истории страны.

Среди погибших — один испанец, остальные — иностранцы, которые проигнорировали указания оставаться на месте. Об этом сообщает испанское издание 20minutos.

По данным спасателей, пострадавшие пытались скрыться на автомобилях, но их настигло быстро распространяющееся пламя. Четверо погибших, вероятно, были британцами, ещё восьмерых обнаружили мёртвыми. Многие обугленные тела до сих пор предстоит идентифицировать с помощью ДНК-тестирования.

"Огонь распространялся, как порох. Этот пожар — один из самых быстрых и сложных, которые мы видели", — заявил глава правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено.

По словам Морено, часть пропавших без вести, вероятно, — это туристы, которых пожар застал врасплох в лесу. Спасатели обнаружили на месте несколько треккинговых палок.

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Пожарный сезон в Испании, как сообщают СМИ, начался раньше обычного из-за серии раннелетних волн жары. На данный момент выгорело около 57 тысяч гектаров, а в прошлом году рекордная жара привела к самому тяжелому пожарному сезону за последние тридцать лет — выгорело 330 тысяч гектаров.

Причиной пожара, вероятно, стала оборванная линия электропередачи, упавшая в канаву у дороги, а огонь распространялся со скоростью 15 километров за два часа. Хуан Мануэль Морено предупредил испанцев, что страну ждет особенно сложный пожарный сезон, ведь обильные зимние дожди вызвали буйный рост растительности.

В настоящее время СМИ сообщают о более чем 15 погибших и как минимум 30 пострадавших от последствий пожара. Точная цифра постоянно растет из-за стремительного распространения огня.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как в Чернобыльской зоне зафиксировали огненный смерч. Из-за сильного ветра и жары пламя образовало гигантский огненный вихрь, который быстро меняет направление движения огня.

Впоследствии стало известно, что лесные пожары опустошают Европу на фоне аномальной жары. Сотни пожарных борются с пожарами, которые опустошили более 19 000 гектаров земли — в Португалии, Испании, Франции и Греции