Лесные пожары опустошают Европу на фоне аномальной жары: тысячи людей эвакуированы

6 июля тысячи людей были эвакуированы на юге Франции, Грецию накрыл дым, а курортное побережье Коста-Брава в Испании было объявлено зоной повышенной опасности. Это происходит на фоне прогнозов синоптиков, что температура снова поднимется до +40.

Сотни пожарных борются с пожарами, которые опустошили более 19 000 гектаров земли — в Португалии, Испании, Франции и Греции, пишет Daily Mail.

На юго-западе Франции, недалеко от города Перпиньян, 700 пожарных при поддержке специальной авиации боролись с гигантским пожаром, распространяющимся в труднодоступном отдаленном районе, в результате чего было эвакуировано более 10 000 местных жителей.

По данным местных властей, из-за ветра, сильной жары и исключительно сухого воздуха пожар с раннего утра воскресенья увеличился в размерах почти втрое, уничтожив 4600 гектаров земли и причинив травмы пожарному и местному жителю.

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"Огонь подошел к домам на расстояние 300 метров. Мы были поражены тем, как быстро он распространился, это было ошеломляюще — граничило с паникой", — сказал Патрис, 53-летний житель деревни Тревиллах.

Он рассказал, что увидел дым в 22.30, а уже в час ночи их попросили уехать из дома.

Эти пожары произошли вскоре после июньской волны жары, одной из самых сильных в Европе, во время которой были зарегистрированы тысячи случаев избыточной смертности и которая была бы "практически невозможна" без изменения климата, заявила группа ученых World Weather Attribution.

"Изменение климата уже здесь, мы пожинаем его последствия, и это только начало июля. Сезон пожаров будет долгим", — заявил полковник французской пожарной службы Эрик Бельджоино, призывая жителей окрестностей Пиренейских гор принять меры предосторожности, чтобы избежать возникновения пожаров.

Официальные лица объявили, что третий этап велогонки "Тур де Франс", проходящий в понедельник по Пиренеям, состоится без зрителей, которые обычно выстраиваются вдоль трассы этого легендарного соревнования.

В Греции лесной пожар охватил два завода в Салониках на севере страны. Была объявлена ​​эвакуация для трех пригородов, а также для учреждения, в котором размещаются 157 человек с особыми потребностями.

В Греции не могут справиться с лесным пожаром

Пожар начался в субботу вечером на заводе по переработке отходов недалеко от пригорода Ораиокастро. Предварительно, пожар возник из-за искры от автомобиля, которая подожгла сухую траву на обочине дороги.

В Испании пожар у северо-восточного побережья Коста-Брава за два дня уничтожил более 2200 гектаров земли. Почти 50 000 человек были эвакуированы.

В Португалии службы экстренной помощи заявили, что им удалось взять под контроль "80 процентов" лесного пожара, который опустошил около 13 000 гектаров лесов и кустарников на севере страны.

В других местах крупные пожары также уничтожили сотни гектаров леса, виноградников и кустарников на хорватском острове Хвар и в городе Тале в Албании, сообщили власти.

Ожидалось, что в понедельник закончится очередная волна жары, но синоптики предупредили, что аномальный зной не отступает.

Жара в Европе – какой будет погода в Украине

Известный синоптик Наталка Диденко рассказала, что 7 июля в Украине местами кратковременные дожди, кое-где с грозами, на востоке - без осадков.

Ветер – западный, в северных и западных областях порывистый.

Температура воздуха +20…+26 градусов, на юге и востоке +24…+28 градусов.

В Киеве 7 июля пройдет дождь, местами с грозой, 8 июля также прогнозируются дожди. Ветер юго-западный, порывистый, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в столице Украины поднимется до +24 градусов.

В целом жара маловероятна, выше +28 подниматься не будет.

Напомним, во Франции было зафиксировано увеличение числа смертей более чем на 2000 случаев. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни. Смертность выросла на 29 % в последнюю неделю июня по сравнению с предыдущей.

Также Фокус рассказывал о погоде в Украине и о том, стоит ли ожидать аномальной жары.