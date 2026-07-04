Смертельная жара в Европе: Франция и страны ЕС сообщают о рекордном числе жертв (видео)

Во Франции за последнюю неделю было зафиксировано увеличение числа смертей более чем на 2000 случаев. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни.

Смертность выросла на 29 % в последнюю неделю июня по сравнению с предыдущей. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист отметила "явное увеличение" числа смертей среди людей старше 45 лет, пишет BBC.

Франция зафиксировала рост числа смертей более чем на 2000 случаев за последнюю неделю июньской рекордной волны жары, при этом смертность выросла на 29 % по сравнению с предыдущей неделей, особенно среди людей старше 45 лет. 24 июня страна пережила самый жаркий день в истории наблюдений, с температурой до 41 °C в Париже, а в столичном регионе смертность выросла на 62 %.

Министерство здравоохранения Франции считает эти данные заниженными и ожидает, что реальные показатели смертности будут ещё выше. Кроме того, с 18 июня от утопления погибли 72 человека — резкий рост числа таких случаев также связывают с жарой.

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В настоящее время на юге Франции прогнозируется новая волна жары до 40 °C, в связи с чем объявлен красный уровень опасности из-за риска лесных пожаров. С начала лета в стране уже произошло почти 7000 пожаров, уничтоживших 8700 гектаров, а из-за одного из них в Сент-Мари-ла-Мер эвакуировали почти 3000 человек.

Жара в Европе: что известно о последствиях в других странах

Бельгия зафиксировала 1222 случая сверхсмертности во время жары — на 39 % больше нормы, преимущественно среди людей в возрасте от 85 лет, что местное министерство здравоохранения назвало беспрецедентным показателем. В Нидерландах жара привела к около 480 сверхнормальным смертям, в основном среди людей старше 80 лет, при пиковых температурах до 40 °C на юге и востоке страны.

Хотя в Нидерландах в ближайшее время ожидается более прохладная погода, жара вернётся в другие регионы Европы уже в выходные. Португалия объявила состояние повышенной готовности из-за прогнозируемой температуры свыше 40 °C, а в Испании юго-запад находится под оранжевым уровнем опасности с ожидаемой температурой 40 °C.

Испанская метеослужба Aemet предупредила о вероятности новой волны жары на Пиренейском полуострове. Параллельно с этим миллионы американцев, отмечающих выходные в честь Четвертого июля, уже страдают от продолжительной экстремальной жары и высокой влажности в центральных и восточных регионах США.

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