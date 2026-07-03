Горячий чай и влажная простыня: какие лайфхаки помогут в жару, а какие — всего лишь мифы (фото)

На фоне рекордной жары, охватившей весь мир, люди массово ищут способы охладиться, прибегая к различным народным методам и интернет-лайфхакам. Многие из этих популярных советов не имеют под собой научного обоснования, а некоторые из них при определенных условиях могут даже нанести вред здоровью.

Влажная простыня

Эксперты отмечают, что популярный "египетский метод" сна под влажной простыней действительно может помочь благодаря эффекту испарения воды, но он работает исключительно в сухих и хорошо проветриваемых помещениях. При высокой влажности воздуха такой способ лишь создаст эффект бани, вызовет дискомфорт и может спровоцировать раздражение кожи. Вместо этого специалисты советуют сосредоточиться на проверенных методах: принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье и пить больше воды в течение дня, пишет Huffpost.

Жара в Украине Фото: Instagram

Йогурт на окнах

Что касается идеи смазывать окна йогуртом для отражения света, медики единодушно называют её опасным мифом, который не защитит от солнца, но гарантированно создаст проблемы с гигиеной, спровоцирует появление неприятного запаха, бактерий и насекомых. Для защиты дома от перегрева рекомендуют использовать светоотражающую пленку, металлическую фольгу, плотные шторы или жалюзи, а окна открывать только тогда, когда воздух на улице становится прохладнее, чем в комнате.

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Горячий чай в жару

Что касается теории о том, что горячие напитки охлаждают лучше, чем холодные, ученые объясняют, что они действительно стимулируют потоотделение, но этот механизм эффективен только в условиях сухой жары, когда пот быстро испаряется. В влажную погоду горячий чай только добавит внутреннего тепла, поэтому врачи рекомендуют выбирать прохладную воду или напитки с электролитами, избегая алкоголя и большого количества кофеина, которые усиливают обезвоживание.

Лед на точки пульса

Прикладывание льда к пульсовым точкам (на шее, запястьях или в паху) специалисты называют эффективным сенсорным методом, который быстро приносит ощущение облегчения, поскольку крупные сосуды расположены близко к коже. Однако они предупреждают, что этот способ дает лишь локальный эффект и сам по себе не способен существенно снизить общую внутреннюю температуру тела, поэтому его следует сочетать с обдуванием вентилятором или общим охлаждением.

Жаркие дни в Украине Фото: Pixels

Капустный лист под шляпой

Медики считают трюк с использованием холодного капустного листа под головным убором обычным народным обычаем, не обладающим особыми лечебными свойствами. Поскольку капуста содержит много воды, она даёт кратковременную прохладу, но очень быстро нагревается от тела, поэтому чистая влажная ткань или смоченная бандана будут гораздо практичнее и гигиеничнее.

Вентилятор и миска со льдом

Создание домашнего "кондиционера" с помощью миски со льдом, поставленной перед вентилятором, по словам экспертов, способно обеспечить легкий прохладный ветерок, но только если сидеть непосредственно перед ним. Охладить всю комнату таким образом не удастся, а если этот лёд замораживался в холодильнике в том же помещении, то задняя стенка прибора во время работы выделила даже больше тепла, чем затем поглотит талый лёд.

Основные правила безопасности от врачей

В заключение врачи подчеркивают, что никакие народные методы не заменят кондиционер, тень и правильный питьевой режим, а риску теплового истощения подвержены даже молодые и физически подготовленные люди. Они призывают внимательно следить за симптомами перегрева: в случае сильного потоотделения, головокружения или тошноты следует немедленно перейти в прохладное место и пить воду, а при появлении признаков теплового удара, таких как спутанность сознания, потеря сознания или горячая сухая кожа, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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Как выжить в квартире без кондиционера: простые правила борьбы с жарой.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации о том, как уберечься от жары.

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