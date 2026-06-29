Как выжить в квартире без кондиционера: простые правила борьбы с жарой

Из-за затянувшейся жары, которая держится уже несколько дней, жилые дома быстро нагреваются, превращая комнаты в настоящие ловушки для горячего воздуха. Эксперты отмечают, что даже при отсутствии кондиционера каждый может облегчить своё самочувствие и снизить температуру в доме с помощью нескольких проверенных повседневных методов.

Во время сильной жары здания просто не успевают остыть за ночь. Горячий воздух, остающийся внутри, истощает организм, особенно на мансардах или в комнатах, выходящих на южную, солнечную сторону. Однако правильный подход к охлаждению поможет сделать условия в доме вполне терпимыми, пишет Blikk.

Осознанное проветривание — главное правило

Самый важный шаг в жаркую погоду — это выбрать подходящее время для открытия окон. Когда температура на улице выше, чем в помещении, проветривание только дополнительно нагреет квартиру.

Днём: держите все окна и балконные двери плотно закрытыми.

Ночью и утром: открывайте окна насквозь ранним утром или поздно вечером, когда на улице становится прохладнее, чтобы горячий воздух быстро вышел из комнат.

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Затенение в течение всего дня

Солнечные лучи, проникая через стекло, мгновенно нагревают помещение. Поэтому использовать роллеты, жалюзи или плотные шторы нужно в течение всего дня, а не только в полдень.

Важно: Наружные жалюзи или ролеты являются наиболее эффективными, поскольку они отражают солнечный свет ещё до того, как он достигнет стекла. Также учитывайте, что светлые поверхности отражают тепло, тогда как тёмные ткани активно его поглощают.

Наружные жалюзи или роллеты отражают солнечный свет Фото: Unsplash

Рациональное использование вентилятора

Вентилятор не снижает фактическую температуру в комнате, но благодаря движению воздуха значительно усиливает ощущение прохлады. Его эффективность можно существенно повысить.

Поставьте перед вентилятором бутылку с замороженной водой или миску со льдом — это снизит температуру воздуха на несколько градусов.

Располагайте устройство ближе к полу, где воздух прохладнее.

Во время вечернего проветривания поверните вентилятор в сторону окна, чтобы он выталкивал тёплый воздух из комнаты на улицу.

Домашние лайфхаки

Эффект, похожий на лед, можно добиться с помощью влажной ткани (например, простыни или полотенца), развешенной в комнате. При испарении вода отбирает тепло из окружающей среды. Хотя это не заменит кондиционер полностью, но принесет заметное облегчение.

Меньше техники — меньше тепла

В жаркие дни каждый внутренний источник тепла усугубляет ситуацию. Духовка, плита и даже включенные электроприборы выделяют много энергии, которая нагревает квартиру.

Старайтесь не пользоваться духовкой и не готовить на плите слишком долго.

Отключите ненужную электронику из розеток.

Отдавайте предпочтение холодным блюдам и легким летним закускам.

Загроможденность усугубляет духоту

Переполненные вещами комнаты нагреваются быстрее, поскольку мебель, массивный декор и плотный текстиль отлично накапливают и удерживают тепло. На летний период стоит сделать интерьер более "воздушным": уберите толстые ковры, тяжелые шторы и лишние подушки.

А если кондиционер всё-таки есть?

Эксперты предупреждают: даже если у вас установлена сплит-система, не стоит злоупотреблять чрезмерным охлаждением. Идеальная разница между температурой на улице и в помещении должна составлять не более 5–6 градусов Цельсия. Слишком резкий перепад температур создает серьезную нагрузку на организм и может привести к простуде или недомоганию.

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