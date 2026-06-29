Тепловой удар: симптомы и оказание первой помощи (инфографика)
Аномальная жара крайне негативно влияет на самочувствие людей. И в Европе, где сейчас наблюдаются пиковые температуры, уже зафиксированы массовые случаи смерти людей в результате перегрева.
Поскольку на этой неделе зной особенно сильно ощущается и в Украине, Министерство здравоохранения предупредило граждан о риске перегрева и проинформировало, как защититься, если столбики термометров показывают крайне высокие цифры температуры воздуха.
В ведомстве отметили, что такая погода наиболее опасна для детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.
Тепловой удар — что это такое
Тепловой удар – это опасное состояние, которое может развиваться у человека, который долго находится под солнцем или в теплом помещение. Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса и требует безотлагательной помощи врачей.
Симптомы теплового удара
- спутанность сознания, дезориентация;
- тошнота и рвота;
- сильная головная боль;
- учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание;
- покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;
- кратковременная потеря сознания;
- повышение температуры тела;
- усталость.
Как действовать в случае теплового удара
- Первым делом нужно позвонить в "скорую" на номер 103. Диспетчер поможет связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
- Пострадавшего от теплового удара нужно перенести в затененное прохладное место. Далее температуру его тела необходимо охладить. Для этого подойдут прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах).
- Если человек в сознании, необходимо давать ему воду небольшими порциями. В случае рвоты пострадавшего нужно положить набок.
- Нужно следить за состоянием пострадавшего человека: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.
Тепловой удар представляет собой опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.
Напомним, из-за аномальной жары в Украине анонсировали отключения света.
Также сообщалось, что из-за экстремальной жары в Европе погибло более 1300 человек.