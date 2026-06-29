Тепловой удар: симптомы и оказание первой помощи (инфографика)

Аномальная жара крайне негативно влияет на самочувствие людей. И в Европе, где сейчас наблюдаются пиковые температуры, уже зафиксированы массовые случаи смерти людей в результате перегрева.

Поскольку на этой неделе зной особенно сильно ощущается и в Украине, Министерство здравоохранения предупредило граждан о риске перегрева и проинформировало, как защититься, если столбики термометров показывают крайне высокие цифры температуры воздуха.

В ведомстве отметили, что такая погода наиболее опасна для детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Тепловой удар — что это такое

Тепловой удар – это опасное состояние, которое может развиваться у человека, который долго находится под солнцем или в теплом помещение. Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса и требует безотлагательной помощи врачей.

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Симптомы теплового удара

спутанность сознания, дезориентация;

тошнота и рвота;

сильная головная боль;

учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание;

покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;

кратковременная потеря сознания;

повышение температуры тела;

усталость.

Министерство здравоохранения предупредило украинцев о риске перегрева

Как действовать в случае теплового удара

Первым делом нужно позвонить в "скорую" на номер 103. Диспетчер поможет связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи. Пострадавшего от теплового удара нужно перенести в затененное прохладное место. Далее температуру его тела необходимо охладить. Для этого подойдут прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах). Если человек в сознании, необходимо давать ему воду небольшими порциями. В случае рвоты пострадавшего нужно положить набок. Нужно следить за состоянием пострадавшего человека: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

Тепловой удар представляет собой опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.

Напомним, из-за аномальной жары в Украине анонсировали отключения света.

Также сообщалось, что из-за экстремальной жары в Европе погибло более 1300 человек.