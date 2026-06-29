Тепловий удар: симптоми та надання першої допомоги (інфографіка)
Аномальна спека вкрай негативно впливає на самопочуття людей. І в Європі, де зараз спостерігаються рекордні температури, вже зафіксовано масові випадки смерті людей внаслідок перегріву.
Оскільки цього тижня спека особливо сильно відчувається й в Україні, Міністерство охорони здоров’я попередило громадян про ризик перегріву та поінформувало, як захиститися, якщо стовпчики термометрів показують надзвичайно високі значення температури повітря.
У відомстві зазначили, що така погода є найбільш небезпечною для дітей, людей похилого віку та тих, хто страждає на хронічні захворювання.
Тепловий удар — що це таке
Тепловий удар — це небезпечний стан, який може розвинутися у людини, що тривалий час перебуває на сонці або в теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегріву тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної медичної допомоги.
Симптоми теплового удару
- заплутаність свідомості, дезорієнтація;
- нудота та блювота;
- сильний головний біль;
- прискорене серцебиття, утруднене дихання;
- почервоніння шкіри, суха та гаряча на дотик шкіра;
- короткочасна втрата свідомості;
- підвищення температури тіла;
- втома.
Як діяти у разі теплового удару
- Насамперед потрібно зателефонувати до "швидкої" за номером 103. Диспетчер допоможе зв’язатися з лікарем і, за потреби, надішле бригаду екстреної медичної допомоги.
- Потерпілого від теплового удару потрібно перенести в затінене прохолодне місце. Далі потрібно охолодити його тіло. Для цього підійдуть прохолодні вологі рушники, пакети з льодом (прикладати до шиї, пахв, паху).
- Якщо людина притомна, їй потрібно давати воду невеликими порціями. У разі блювоти потерпілого слід покласти на бік.
- Потрібно стежити за станом потерпілого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.
Тепловий удар — це небезпечний стан, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.
Нагадаємо, через аномальну спеку в Україні оголосили про відключення електроенергії.
Також повідомлялося, що через екстремальну спеку в Європі загинуло понад 1300 осіб.