За период с 21 июня: из-за экстремальной жары в Европе погибло более 1300 человек, — ВОЗ

Аномальная жара в Европе, начавшаяся 21 июня, стала причиной гибели более 1300 человек. Наибольшее число смертей зарегистрировано во Франции, Чехии, Германии, Турции и Польше.

В настоящее время в ЕС около миллиона граждан находятся под угрозой пребывания в условиях высоких температур. Об этом сообщил директор ВОЗ Тедрос Гебреисус в своем X.

"Прямо сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни людей погибли, школы закрыты, энергосети не выдерживают нагрузки. С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев сверхсмертности, связанных с высокими температурами", — написал глава ВОЗ.

По его словам, тепловой стресс стал "тихим убийцей", а европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур. В настоящее время ВОЗ сотрудничает со странами-членами и партнерами в целях устранения угроз здоровью, вызванных экстремальной жарой.

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"Мы призываем европейские страны внедрять планы действий по охране здоровья в период жары в рамках более широкой программы защиты здоровья от последствий изменения климата", — написал Гебреисус.

Издание France24 сообщает, что за неделю с 21 июня только во Франции было зарегистрировано тысячи случаев тепловых ударов из-за аномальной жары. В настоящее время в ряде департаментов отменены мероприятия, а людей призывают не выходить на улицу в часы пиковой жары

Ранее "Фокус" сообщал о том, как на страны ЕС обрушилась аномальная жара. Аномальная жара в виде "теплового купола" обрушилась на Западную Европу.

Впоследствии стало известно, что жара надвигается на Украину. Известная синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже в воскресенье температура поднимется выше 35 градусов