Страны ЕС накрыла аномальная жара: какой будет погода в Украине

В Укргидрометцентре объяснили, "переместится" ли погода из Испании, Франции или Великобритании в Украину.

В Великобритании побит температурный рекорд 1922 года. Во Франции зафиксировали самую высокую майскую температуру за историю наблюдений. Власти страны связывают с жарой смерть как минимум семи человек. По прогнозам, в ближайшие дни станет еще хуже. В Испании и Португалии ожидают повышения температуры до 40 градусов. Об этом пишет Politico.

Как пишет проект Severe Weather Europe, который анализирует экстремальные погодные явления, в последнюю неделю мая 2026-го температура в Западной Европе будет примерно на 12-16 градусов выше нормы.

Аномальная жара в виде "теплового купола", накрыла Западную Европу. Теплый воздух, который пришел из Северной Африки, оказался "запертым" областью высокого давления над регионом. Эксперты сравнивают его с крышкой на кастрюле, которая не дает теплому воздуху быстро рассеяться. При этом воздух опускается, сжимается и дополнительно нагревается, из-за этого поверхность земли нагревается еще сильнее, а жара держится несколько дней подряд.

Відео дня

Также из-за изменений климата такие явления будут наблюдаться все чаще, отмечает метеорологическое агентство Météo-France. Жара будет начинаться раньше и становиться все более интенсивной.

Что будет с погодой в Украине?

Зато украинские синоптики сообщают, что адская жара из Европы будет направляться в Украину. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 28 мая в Украину распространится порция холодного воздуха из Скандинавии, вытесняя тепло в южные регионы, поэтому температура снизится.

Погода в Украине Фото: Укргидрометцентр

"В поле пониженного давления и влияния атмосферных фронтов почти везде ожидается облачная, дождливая, а днем еще и ветреная погода", — говорится в сообщении.

Ночью на юге и востоке, днем в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет держаться на уровне 5-10°, а днем поднимется до 13-18°. В южной части ночью будет 11-16°, а днем 17-22°.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что волна жары в Западной Европе не означает аналогичных погодных условий в Украине. Синоптики подчеркивают, что прогнозы для Испании Франции или Великобритании нельзя переносить на украинскую территорию.

Ранее климатологи заявляли, что 2026 год имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. По оценкам специалистов, в этом году средняя глобальная температура может превысить показатели 2024 года еще на 0,06°C, после того как в прошлом году потепление впервые превысило отметку в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.