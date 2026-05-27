Країни ЄС накрила аномальна спека: якою буде погода в Україні

В Укргідрометцентрі пояснили, чи "перемiститься" погода з Іспанії, Франції чи Великої Британії до України.

У Великій Британії побито температурний рекорд 1922 року. У Франції зафіксували найвищу травневу температуру за історію спостережень. Влада країни пов'язує зі спекою смерть як мінімум семи людей. За прогнозами, найближчими днями стане ще гірше. В Іспанії та Португалії очікують підвищення температури до 40 градусів. Про це пише Politico.

Як пише проєкт Severe Weather Europe, який аналізує екстремальні погодні явища, в останній тиждень травня 2026-го температура в Західній Європі буде приблизно на 12–16 градусів вищою за норму.

Аномальна спека у вигляді "теплового купола", накрила Західну Європу. Тепле повітря, яке прийшло з Північної Африки, опинилося "замкненим" областю високого тиску над регіоном. Експерти порівнюють його з кришкою на каструлі, яка не дає теплому повітрі швидко розсіятись. При цьому повітря опускається, стискається і додатково нагрівається, через це поверхня землі нагрівається ще сильніше, а спека тримається кілька днів поспіль.

Також через зміни клімату такі явища спостерігатимуться все частіше, зазначає метеорологічне агентство Météo-France. Спека починатиметься раніше і ставатиме все більш інтенсивною.

Що буде з погодою в Україні?

Натомість українські синоптики на повідомляють, що пекельна спека з Європи буде прямувати в Україну. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 28 травня до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії ,витісняючи тепло в південні регіони, тож температура знизиться.

Погода в Україні Фото: Укргідрометцентр

"В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна, дощова , а вдень ще й вітряна погода", — йдеться у повідомленні.

Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі триматиметься на рівні 5-10°, а вдень підніметься до 13-18°. У південній частині вночі буде 11-16°, а вдень 17-22°.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі наголошують, що хвиля спеки в Західній Європі не означає аналогічних погодних умов в Україні. Синоптики підкреслюють що прогнози для Іспанії Франції чи Великої Британії не можна переносити на українську територію.

Раніше кліматологи заявляли, що 2026 рік має всі шанси стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За оцінками фахівців, цього року середня глобальна температура може перевищити показники 2024 року ще на 0,06°C, після того як торік потепління вперше перевищило позначку у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.