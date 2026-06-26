Жара идет в Украину: стало известно, как изменится погода
Известная синоптик Наталья Диденко предупредила, что аномальная жара из Европы скоро достигнет Украины. Уже в воскресенье температура поднимется выше 35 градусов.
"Жара с запада Европы постепенно продвигается на восток, и уже в воскресенье, 28 июня, в Украине в большинстве областей ожидается +29…+34, в западных областях +33…+37 градусов!" — написала Диденко в соцсетях.
В субботу, 27 июня, жара достигнет западной части Украины. Там ожидается +30…+35 градусов, на остальной территории температура будет довольно умеренной: +26…+29 градусов.
На выходных ожидаются локальные грозовые дожди. Ливни возможны в восточных областях и местами в центральной части Украины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве 27–28 июня значительные осадки маловероятны. В столице царит антициклон, температура воздуха начнёт повышаться: в субботу ожидается +29, в воскресенье +32, а в понедельник уже 34 градуса тепла.
В воскресенье и понедельник максимальная температура воздуха ожидается на западе Украины — +33…+38 градусов.
По словам Натальи Диденко, жара ослабнет примерно со 2 июля.
Кроме того, синоптик дала несколько советов, как уберечься от жары: не разжигать костры, прикрывать голову от солнца, пользоваться веерами и брызгать на себя водой из распылителя.
Напомним, что "Фокус" уже подробно рассказывал о погоде в Украине.
Отметим, что в мае метеорологи сообщили об аномальной жаре, обрушившейся на Западную Европу. Выяснилось, что в Великобритании был побит температурный рекорд 1922 года.