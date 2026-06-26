Жара идет в Украину: стало известно, как изменится погода

Известная синоптик Наталья Диденко предупредила, что аномальная жара из Европы скоро достигнет Украины. Уже в воскресенье температура поднимется выше 35 градусов.

"Жара с запада Европы постепенно продвигается на восток, и уже в воскресенье, 28 июня, в Украине в большинстве областей ожидается +29…+34, в западных областях +33…+37 градусов!" — написала Диденко в соцсетях.

В субботу, 27 июня, жара достигнет западной части Украины. Там ожидается +30…+35 градусов, на остальной территории температура будет довольно умеренной: +26…+29 градусов.

На выходных ожидаются локальные грозовые дожди. Ливни возможны в восточных областях и местами в центральной части Украины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве 27–28 июня значительные осадки маловероятны. В столице царит антициклон, температура воздуха начнёт повышаться: в субботу ожидается +29, в воскресенье +32, а в понедельник уже 34 градуса тепла.

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В воскресенье и понедельник максимальная температура воздуха ожидается на западе Украины — +33…+38 градусов.

По словам Натальи Диденко, жара ослабнет примерно со 2 июля.

Кроме того, синоптик дала несколько советов, как уберечься от жары: не разжигать костры, прикрывать голову от солнца, пользоваться веерами и брызгать на себя водой из распылителя.

Напомним, что "Фокус" уже подробно рассказывал о погоде в Украине.

Отметим, что в мае метеорологи сообщили об аномальной жаре, обрушившейся на Западную Европу. Выяснилось, что в Великобритании был побит температурный рекорд 1922 года.