Спека суне до України: стало відомо, як зміниться погода

Відома синоптикиня Наталка Діденко попередила, що аномальна спека з Європи скоро буде в Україні. Вже у неділю температура підніметься вище за 35 градусів.

"Спека із заходу Європи поступово рушає в східному напрямку і вже в неділю, 28-го червня, в Україні у більшості областей очікується +29…+34, в західних областях +33…+37 градусів!" — написала Діденко у соцмережах.

Спека підійде у суботу, 27-го червня, до західної частини України. Там очікується +30…+35 градусів, на решті території буде досить помірна температура: +26…+29 градусів.

На вихідних очікуються локальні грозові дощі. Зливи ймовірні у східних областях та подекуди в центральній частині України. На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві 27-28 червня істотні опади малоймовірні. У столиці панує антициклон, температура повітря почне підростати, в суботу очікується +29, у неділю +32, а в понеділок вже 34 градуси тепла.

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У неділю та понеділок максимальна температура повітря передбачається на заході України, +33…+38 градусів.

За словами Наталки Діденко послаблення спеки орієнтовно прийде з 2-го липня.

Також синоптикиня дала кілька порад, як вберегти себе у спеку: не розпалювати багаття, прикривати голову від сонця, користуватись віялами, та бризкати на себе водою із розпилювача.

Нагадаємо, Фокус вже розповідав докладно про погоду в Україні.

Зазначимо, у травні метеорологи розповіли про аномальну спеку, яка прийшла у Західну Європу. З'ясувалось, що у Великій Британії побили рекорд температур 1922 року.