Спека накриває Україну: які області отримають майже +40 та куди прийде гроза

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні у п'ятницю 26 червня, на вихідні й до кінця першого місяця літа. З'ясувалось, що буде спекотно, а хвиля спеки рухатиметься з західних областей у центр і далі на схід. Температура повітря триматиметься на рівні від +24 до +34 градусів, а у деяких центральних областях очікують короткочасні грози.

Українців очікує ще більша спека, написала Діденко на сторінці Facebook. Окрім прогнозу погоди в Україні на найближчий тиждень, вона пояснила, чому змінила прогноз, який давала раніше. З'ясувалось, що попередні метеорологічні дані показували спеку лише над західними областями. Згодом ситуація змінилась: таке буває, і тому стались зміни для усієї території України написала вона.

Погода в Україн — прогноз Діденко

Діденко навела дані про погоду в Україні на найближчі кілька днів.

Погода на 26 червня (п'ятниця):

західні області — від +28 до +34 градуси;

південні області — близько +30 градусів;

решта областей — від +24 до +29 градусів;

Погода у Києві на 26 червня — температура повітря від +26 до +27, дощі малоймовірні.

Відео дня

Згідно з прогнозом Діденко, опади 26 червня очікуються у східних областях (короткочасні) і також у центральних (Хмельницька, Вінницька, Житомирська).

Погода на вихідні — 27 та 28 червня

Синоптикиня повідомила, що вихідні стануть ще спекотнішими. Спершу на кілька градусів підніметься температура у західних областях, а до неділі спека поширить на Центр. Орієнтовний діапазон температур — "+32+37 градусів, подекуди й вище".

"Не забувайте, що наш клімат та Український кристалічний щит захищають нас від над-надмірної спеки та сильних землетрусів", — написала Діденко.

Прогноз Укргідрометцентру та синоптиків

На порталі Укргідрометцентру є більш детальна інформація про погоду в Україні на вихідні й на початку останнього тижня червня.

25 червня — на Заході від +26 до +28 градусів без хмар та опадів, на решті території — від +25 до +27 градусів і малохмарно (на сході — більша хмарність);

26 червня — на усій території України малохмарно, температура від +27+28 на заході до +23 +25 на сході;

27 червня — також малохмарно на більшій частині Україні, температура від +30 на заході до +26 на сході;

28 червня — на Заході від +33 до +35 градусів без хмар та опадів, на решті території — від +30 до +32 градусів і малохмарно;

29 червня — малохмарно по усій Україні, температура повітря підніметься до +35 +37 градусів.

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Тим часом на моніторинговому синоптичному порталі Ventusky опублікували інформацію про рух спекотного атмосферного фронту по Україні. На початку вихідних найспекотніше буде у західних областях, але вже до початку робочого тижні високі температури змістять до Центру, а потім почнуть рух на Схід.

Погода в Україн — прогноз спеки на 28 червня Фото: ventusky.com

Зазначимо, у травні метеорологи розповіли про аномальну спеку, яка прийшла у Західну Європу. З'ясувалось, що у Великій Британії побили рекорд температур 1922 року.

Нагадуємо, Фокус писав про прогноз погоди в Україні на липень: синоптики розповіли, чи спаде спека.