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Спека накриває Україну: які області отримають майже +40 та куди прийде гроза

фото спекотних днів в Україні
Україна очікує спеку до кінця червня (ілюстративвне фото) | Фото: УНИАН

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні у п'ятницю 26 червня, на вихідні й до кінця першого місяця літа. З'ясувалось, що буде спекотно, а хвиля спеки рухатиметься з західних областей у центр і далі на схід. Температура повітря триматиметься на рівні від +24 до +34 градусів, а у деяких центральних областях очікують короткочасні грози.

Українців очікує ще більша спека, написала Діденко на сторінці Facebook. Окрім прогнозу погоди в Україні на найближчий тиждень, вона пояснила, чому змінила прогноз, який давала раніше. З'ясувалось, що попередні метеорологічні дані показували спеку лише над західними областями. Згодом ситуація змінилась: таке буває, і тому стались зміни для усієї території України написала вона.

Погода в Україн — прогноз Діденко

Діденко навела дані про погоду в Україні на найближчі кілька днів.

Погода на 26 червня (п'ятниця):

  • західні області — від +28 до +34 градуси;
  • південні області — близько +30 градусів;
  • решта областей — від +24 до +29 градусів;

Погода у Києві на 26 червня — температура повітря від +26 до +27, дощі малоймовірні.

Відео дня

Згідно з прогнозом Діденко, опади 26 червня очікуються у східних областях (короткочасні) і також у центральних (Хмельницька, Вінницька, Житомирська).

Погода на вихідні — 27 та 28 червня

Синоптикиня повідомила, що вихідні стануть ще спекотнішими. Спершу на кілька градусів підніметься температура у західних областях, а до неділі спека поширить на Центр. Орієнтовний діапазон температур — "+32+37 градусів, подекуди й вище".

"Не забувайте, що наш клімат та Український кристалічний щит захищають нас від над-надмірної спеки та сильних землетрусів", — написала Діденко.

Прогноз Укргідрометцентру та синоптиків

На порталі Укргідрометцентру є більш детальна інформація про погоду в Україні на вихідні й на початку останнього тижня червня.

25 червня — на Заході від +26 до +28 градусів без хмар та опадів, на решті території — від +25 до +27 градусів і малохмарно (на сході — більша хмарність);

26 червня — на усій території України малохмарно, температура від +27+28 на заході до +23 +25 на сході;

27 червня — також малохмарно на більшій частині Україні, температура від +30 на заході до +26 на сході;

28 червня — на Заході від +33 до +35 градусів без хмар та опадів, на решті території — від +30 до +32 градусів і малохмарно;

29 червня — малохмарно по усій Україні, температура повітря підніметься до +35 +37 градусів.

прогноз Укргідрометцентр про 25 червня 2026
Погода в Україн — Укргідрометцентр про 25 червня 2026
прогноз Укргідрометцентр про 26 червня 2026
Погода в Україн — Укргідрометцентр про 26 червня 2026
прогноз Укргідрометцентр про 27 червня 2026
Погода в Україн — Укргідрометцентр про 27 червня 2026
прогноз Укргідрометцентр про 28 червня 2026
Погода в Україн — Укргідрометцентр про 28 червня 2026
прогноз Укргідрометцентр про 25 червня 2026
прогноз Укргідрометцентр про 26 червня 2026
прогноз Укргідрометцентр про 27 червня 2026
прогноз Укргідрометцентр про 28 червня 2026

Тим часом на моніторинговому синоптичному порталі Ventusky опублікували інформацію про рух спекотного атмосферного фронту по Україні. На початку вихідних найспекотніше буде у західних областях, але вже до початку робочого тижні високі температури змістять до Центру, а потім почнуть рух на Схід.

дані Ventusky про прогноз погоди в Україні на 28 червня
Погода в Україн — прогноз спеки на 28 червня
Фото: ventusky.com

Зазначимо, у травні метеорологи розповіли про аномальну спеку, яка прийшла у Західну Європу. З'ясувалось, що у Великій Британії побили рекорд температур 1922 року.

Нагадуємо, Фокус писав про прогноз погоди в Україні на липень: синоптики розповіли, чи спаде спека.