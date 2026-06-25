Жара накрывает Украину: в каких областях температура достигнет почти +40 и где пройдут грозы

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине в пятницу, 26 июня, на выходных и до конца первого месяца лета. Оказалось, что будет жарко, а волна жары будет продвигаться из западных областей в центр и далее на восток. Температура воздуха будет держаться на уровне от +24 до +34 градусов, а в некоторых центральных областях ожидаются кратковременные грозы.

Украинцев ждет еще большая жара, написала Диденко на своей странице в Facebook. Помимо прогноза погоды в Украине на ближайшую неделю, она объяснила, почему изменила свой предыдущий прогноз. Оказалось, что предыдущие метеорологические данные показывали жару только над западными областями. Позже ситуация изменилась: такое бывает, и поэтому произошли изменения для всей территории Украины, написала она.

Погода в Украине — прогноз Диденко

Диденко привела данные о погоде в Украине на ближайшие несколько дней.

Погода на 26 июня (пятница):

западные области — от +28 до +34 градусов;

южные области — около +30 градусов;

остальные области — от +24 до +29 градусов;

Відео дня

Погода в Киеве на 26 июня — температура воздуха от +26 до +27, дожди маловероятны.

Согласно прогнозу Диденко, 26 июня ожидаются осадки в восточных областях (кратковременные), а также в центральных (Хмельницкая, Винницкая, Житомирская).

Погода на выходные — 27 и 28 июня

Синоптик сообщила, что выходные станут ещё жарче. Сначала на несколько градусов поднимется температура в западных областях, а к воскресенью жара распространится на центр страны. Ориентировочный диапазон температур — "+32–+37 градусов, местами и выше".

"Не забывайте, что наш климат и Украинский кристаллический щит защищают нас от чрезмерной жары и сильных землетрясений", — написала Диденко.

Прогноз Укргидрометцентра и синоптиков

На портале Укргидрометцентра представлена более подробная информация о погоде в Украине на выходные и в начале последней недели июня.

25 июня — на Западе от +26 до +28 градусов, без облаков и осадков; на остальной территории — от +25 до +27 градусов, малооблачно (на востоке — более облачно);

26 июня — на всей территории Украины будет малооблачно, температура от +27+28 на западе до +23 +25 на востоке;

27 июня — также малооблачно на большей части территории Украины, температура от +30 на западе до +26 на востоке;

28 июня — на Западе от +33 до +35 градусов, без облаков и осадков, на остальной территории — от +30 до +32 градусов, малооблачно;

29 июня — малооблачно по всей Украине, температура воздуха поднимется до +35–+37 градусов.

Погода в Украине — Укргидрометцентр о 25 июня 2026 года Погода в Украине — Укргидрометцентр о 26 июня 2026 года Погода в Украине — Укргидрометцентр о 27 июня 2026 года Погода в Украине — Укргидрометцентр о 28 июня 2026 года

Между тем на мониторинговом синоптическом портале Ventusky опубликовали информацию о продвижении жаркого атмосферного фронта по Украине. В начале выходных жарче всего будет в западных областях, но уже к началу рабочей недели высокие температуры сместятся в центр, а затем начнут продвигаться на восток.

Погода в Украине — прогноз жары на 28 июня Фото: ventusky.com

Отметим, что в мае метеорологи сообщили об аномальной жаре, обрушившейся на Западную Европу. Выяснилось, что в Великобритании был побит температурный рекорд 1922 года.

Напоминаем, что Фокус писал о прогнозе погоды в Украине на июль: синоптики рассказали, ослабнет ли жара.