За період з 21 червня: екстремальна спека в Європі вбила понад 1300 людей, — ВООЗ

Аномальна спекотна погода в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 осіб. Найбільша кількість смертей зареєстрована у Франції, Чехії, Німеччині, Туреччині та Польщі.

Наразі під загрозою перебування у високому температурному режимі в ЄС перебуває близько мільйони громадян. Про це повідомив директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус в своєму X.

"Прямо зараз 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки, сотні людей загинули, школи закриті, енергомережі не витримують навантаження. З 21 червня в Європі зафіксовано понад 1300 надлишкових смертей, пов'язаних із високими температурами", — написав глава ВООЗ.

За його словами, тепловий стрес став "тихим вбивцею", а європейські будинки, робочі місця і школи не були побудовані для таких температур. Нині ВООЗ співпрацює з країнами-членами та партнерами для вирішення загроз здоров'ю, спричинених екстремальною спекою.

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"Ми закликаємо європейські країни впроваджувати плани дій щодо здоров'я під час спеки, як частину ширшої програми захисту здоров'я від наслідків зміни клімату", — написав Гебреїсус.

Видання France24 повідомляє, що на тиждень з 21 червня тільки в Франції було зареєстровані тисячі випадків теплових ударів від аномальної спеки. Наразі в низці департаментів скасовані заходи, а людей закликають не виходити на вулиці в пікові години спеки

Раніше Фокус повідомляв про те, як у країни ЄС накрила аномальна спека. Аномальна спека у вигляді "теплового купола", накрила Західну Європу.

Згодом стало відомо, що спека суне до України. Відома синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вже у неділю температура підніметься вище за 35 градусів