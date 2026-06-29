Жара в Украине: Минздрав напомнил, как избежать теплового удара

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации о том, как уберечься от жары и что делать в случае теплового удара. В ведомстве призвали уделять особое внимание детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook.

В Минздраве отметили, что после волны жары во многих европейских странах высокие температуры возвращаются и в Украину. В ведомстве подчеркнули, что тепловой удар — это опасное состояние, которое может возникнуть после длительного пребывания под прямыми солнечными лучами или в теплом помещении из-за перегрева организма.

В Минздраве рекомендуют не забывать пить чистую, не слишком холодную воду, отказаться от алкоголя и отдавать предпочтение воде вместо сладких напитков и кофе. Также советуют носить легкую одежду из светлых натуральных тканей, обязательно надевать шляпу, наносить солнцезащитный крем с высоким SPF за 15–20 минут до выхода на улицу и принимать прохладный душ или ванну.

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Кроме того, в ведомстве призвали избегать пребывания на улице в период наибольшей солнечной активности — с 11:00 до 16:00. В это время рекомендуется оставаться в помещении с кондиционером или в тени, а если пребывание на улице неизбежно — делать перерывы в прохладном месте и перенести физические нагрузки на менее жаркое время.

Кроме того, в Минздраве рекомендуют охлаждать помещение, но не включать кондиционер сразу на очень низкую температуру после возвращения с улицы, а понижать её постепенно. Если кондиционера нет, ночью стоит открывать окна, а днем — плотно их закрывать и использовать темные шторы или жалюзи.

Министерство напомнило, что нельзя оставлять детей и животных в закрытых автомобилях даже при включенном кондиционере. Если кому-то стало плохо, нужно помочь человеку перейти в тень и, при необходимости, вызвать скорую помощь. Также рекомендуется интересоваться самочувствием одиноких людей.

В Минздраве пояснили, что о тепловом ударе могут свидетельствовать спутанность сознания, дезориентация, тошнота, рвота, сильная головная боль, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, покраснение, сухая и горячая кожа, кратковременная потеря сознания, повышенная температура тела и усталость.

Если есть подозрение на тепловой удар, в ведомстве советуют сразу звонить по номеру 103. До приезда медиков необходимо перенести пострадавшего в прохладное затененное место, начать охлаждать тело прохладными влажными полотенцами или льдом, если человек в сознании — давать ему воду небольшими порциями, в случае рвоты уложить на бок и следить за дыханием, пульсом и сознанием.

"Тепловой удар — это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, ранее метеорологи сообщали об аномальной жаре, охватившей страны Западной Европы. В частности, в Великобритании был зафиксирован новый температурный рекорд, превысивший показатель 1922 года.

Ранее "Фокус" также писал о прогнозе погоды в Украине на июль. Синоптики рассказали, сохранится ли жара и когда следует ожидать изменения погодных условий.