Спека в Україні: МОЗ нагадало, як уникнути теплового удару

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації, як уберегтися від спеки та що робити у разі теплового удару. У відомстві закликали особливо дбати про дітей, людей літнього віку та людей із хронічними захворюваннями.

Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

У МОЗ зазначили, що після хвилі спеки в багатьох європейських країнах високі температури повертаються і в Україну. У відомстві наголосили, що тепловий удар є небезпечним станом, який може виникнути після тривалого перебування під прямими сонячними променями або в теплому приміщенні через перегрівання організму.

У МОЗ рекомендують не забувати пити чисту, не надто холодну воду, відмовитися від алкоголю та надавати перевагу воді замість солодких напоїв і кави. Також радять носити легкий одяг зі світлих натуральних тканин, обов’язково вдягати капелюх, наносити сонцезахисний крем із високим SPF за 15–20 хвилин до виходу на вулицю та приймати прохолодний душ або ванну.

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Окремо у відомстві закликали уникати перебування на вулиці в період найвищої сонячної активності — з 11:00 до 16:00. У цей час рекомендують залишатися у приміщенні з кондиціонером або в тіні, а якщо перебування надворі неминуче — робити перерви у прохолодному місці та перенести фізичні навантаження на менш спекотний час.

Також у МОЗ радять охолоджувати приміщення, але не вмикати кондиціонер одразу на дуже низьку температуру після повернення з вулиці, а знижувати її поступово. Якщо кондиціонера немає, вночі варто відкривати вікна, а вдень — щільно їх зачиняти та використовувати темні штори або жалюзі.

Міністерство нагадало не залишати дітей і тварин у закритих автомобілях навіть із увімкненим кондиціонером. Якщо комусь стало зле, людині потрібно допомогти перейти в тінь і за потреби викликати швидку допомогу. Також рекомендують цікавитися самопочуттям самотніх людей.

У МОЗ пояснили, що про тепловий удар можуть свідчити сплутаність свідомості, дезорієнтація, нудота, блювання, сильний головний біль, прискорене серцебиття, утруднене дихання, почервоніння, суха й гаряча шкіра, короткочасна втрата свідомості, підвищена температура тіла та втома.

Якщо є підозра на тепловий удар, у відомстві радять одразу телефонувати за номером 103. До приїзду медиків потрібно перенести постраждалого в прохолодне затінене місце, почати охолоджувати тіло прохолодними вологими рушниками або льодом, якщо людина при свідомості — давати їй воду невеликими порціями, у разі блювання покласти на бік і стежити за диханням, пульсом та свідомістю.

“Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу”, — наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, раніше метеорологи повідомляли про аномальну спеку, яка охопила країни Західної Європи. Зокрема, у Великій Британії було зафіксовано новий температурний рекорд, який перевищив показник 1922 року.

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