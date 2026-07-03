Гарячий чай та вологе простирадло: які з лайфхаків допоможуть під час спеки, а які є міфами (фото)

На тлі рекордної спеки, яка охопила весь світ, люди масово шукають способи охолодження, звертаючись до різноманітних народних методів та інтернет-лайфхаків. Багато з цих популярних порад не мають під собою наукового підґрунтя, а деякі з них за певних умов можуть навіть зашкодити здоров'ю.

Вологе простирадло

Експерти зазначають, що популярний "єгипетський метод" сну під вологим простирадлом дійсно може допомогти через ефект випаровування води, але це працює виключно в сухих і добре провітрюваних приміщеннях. У разі високої вологості повітря такий спосіб лише створить ефект бані, викликче дискомфорт і може спровокувати подразнення шкіри. Замість цього фахівці радять зосередитися на перевірених методах: приймати прохолодний душ перед сном, використовувати легку постільну білизну та пити більше води протягом дня, пише Huffpost.

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Йогурт на вікнах

Щодо ідеї змащувати вікна йогуртом для відбивання світла, медики одностайно називають її небезпечним міфом, який не захистить від сонця, але гарантовано створить проблеми з гігієною, спровокує появу неприємного запаху, бактерій та комах. Для захисту оселі від перегріву радять використовувати світловідбивну плівку, металеву фольгу, щільні штори або жалюзі, а вікна відкривати лише тоді, коли повітря на вулиці стає прохолоднішим за кімнатне.

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Гарячий чай у спеку

Стосовно теорії про те, що гарячі напої охолоджують краще за холодні, науковці пояснюють, що вони дійсно стимулюють потовиділення, але цей механізм ефективний лише в умовах сухої спеки, де піт швидко випаровується. У вологу погоду гарячий чай лише додасть внутрішнього тепла, тому лікарі рекомендують обирати прохолодну воду або напої з електролітами, уникаючи алкоголю та великої кількості кофеїну, які посилюють зневоднення.

Лід на точки пульсу

Прикладання льоду до точок пульсу (на шиї, зап'ястках чи паху) фахівці називають хорошим сенсорним методом, який швидко приносить відчуття полегшення, оскільки великі судини розташовані близько до шкіри. Проте вони попереджають, що цей спосіб дає лише локальний ефект і сам по собі не здатний суттєво знизити загальну внутрішню температуру тіла, тому його варто поєднувати з обдуванням вентилятором чи загальним охолодженням.

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Капустяний лист під капелюхом

Трюк із використанням холодного капустяного листа під головним убором медики вважають звичайним народним звичаєм, який не має особливих лікувальних властивостей. Оскільки капуста містить багато води, вона дає короткочасну прохолоду, але дуже швидко нагрівається від тіла, тому чиста волога тканина чи змочена бандана будуть набагато практичнішими та гігієнічнішими.

Вентилятор та миска з льодом

Створення домашнього "кондиціонера" за допомогою миски з льодом перед вентилятором, за словами експертів, здатне забезпечити легкий прохолодний бриз, тільки якщо сидіти безпосередньо перед ним. Охолодити цілу кімнату таким чином не вдасться, а якщо цей лід заморожувався в холодильнику в тому ж приміщенні, то задня стінка приладу під час роботи виділила навіть більше тепла, ніж потім поглине талий лід.

Головні правила безпеки від лікарів

Наостанок лікарі наголошують, що жодні народні методи не замінять кондиціонер, затінок і правильний питний режим, а ризику теплового виснаження піддаються навіть молоді та фізично треновані люди. Вони закликають уважно стежити за симптомами перегріву: у разі сильного потовиділення, запаморочення чи нудоти слід негайно перейти в прохолоду та пити воду, а за появи ознак теплового удару, таких як плутанина свідомості, втрата притомності чи гаряча суха шкіра, необхідно терміново викликати швидку допомогу.

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