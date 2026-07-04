Смертельна спека в Європі: Франція та країни ЄС повідомляють про рекордне число жертв (відео)

Франція зафіксувала збільшення кількості смертей більш ніж на 2000 випадків за останній тиждень. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями.

Смертність зросла на 29% в останній тиждень червня порівняно з попереднім. Міністерка охорони здоров'я Франції Стефані Ріст зазначила про "чітке зростання" смертей серед людей старше 45 років, пише BBC.

Франція зафіксувала збільшення кількості смертей більш ніж на 2000 випадків за останній тиждень червневої рекордної хвилі спеки, при цьому смертність зросла на 29% порівняно з попереднім тижнем, особливо серед людей старше 45 років. 24 червня країна пережила найгарячіший день в історії спостережень, з температурою до 41°C у Парижі, а в регіоні столиці смертність зросла на 62%.

Міністерство охорони здоров'я Франції вважає ці дані недооціненими і очікує ще вищих реальних показників смертності. Крім того, з 18 червня від утоплення загинуло 72 людини — різке зростання таких випадків також пов'язують зі спекою.

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Наразі на південь Франції прогнозується нова хвиля спеки до 40°C, у зв'язку з чим оголошено червоні рівні небезпеки через ризик лісових пожеж. Із початку літа в країні вже сталося майже 7000 пожеж, що знищили 8700 гектарів, а через одну з них у Сент-Марі-ла-Мер евакуювали майже 3000 людей.

Спека в Європі: що відомо про наслідки в інших країнах

Бельгія зафіксувала 1222 надлишкові смерті під час хвилі спеки — на 39% більше за норму, переважно серед людей віком від 85 років, що місцеве міністерство охорони здоров'я назвало безпрецедентним показником. У Нідерландах спека спричинила близько 480 надлишкових смертей, здебільшого серед людей старше 80 років, з піковими температурами до 40°C на півдні та сході країни.

Хоча в Нідерландах найближчим часом очікується прохолодніша погода, спека повертається в інші регіони Європи вже на вихідних. Португалія оголосила стан підвищеної готовності через прогнозовану температуру понад 40°C, а в Іспанії південний захід перебуває під помаранчевим рівнем небезпеки з очікуваними 40°C.

Іспанська метеослужба Aemet попередила про ймовірність нової хвилі спеки на Піренейському півострові. Паралельно мільйони американців, які святкують вихідні на честь Четвертого липня, вже потерпають від тривалої екстремальної спеки та високої вологості в центральних та східних регіонах США.

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