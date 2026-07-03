Вместо жары — дожди и грозы: когда в Украине похолодает и какую погоду прогнозируют на выходные

Уже в ближайшие дни в Украине закончится период сильной жары. На смену высоким температурам придет более прохладный атлантический воздух, а вместе с ним — дожди, грозы, шквальный ветер и местами град.

В комментарии Telegram-каналу "Труха Украина" синоптик Виталий Постригань сообщил, что изменения погоды связаны с циклоном, который движется к Украине со стороны Скандинавии. По его словам, циклон будет постепенно вытеснять жаркий воздух, поэтому температура вернется к привычным для июля показателям, а погода станет более переменчивой.

Как отметил специалист, первыми приход более прохладной воздушной массы ощутили жители западных областей. Там дневная температура уже снизилась до +20…+25 градусов. Далее холодный атмосферный фронт начнет продвигаться по территории страны, охватывая центральные и северные области, а также Одесскую область.

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Именно во время прохождения фронта в этих регионах прогнозируется наиболее нестабильная погода. Синоптики предупреждают о грозовых дождях, сильных ливнях, порывистом ветре, а в отдельных районах возможен град.

Уже в ближайшие сутки температура воздуха снизится практически по всей Украине. По прогнозу Постриганя, днем столбики термометров будут показывать от +22 до +27 градусов. В то же время он подчеркнул, что о резком похолодании речи не идет — температурный режим останется комфортным и будет соответствовать летнему сезону.

А вот в юго-восточные области атмосферный фронт дойдет чуть позже — в субботу. Там также ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы.

По словам синоптика, с воскресенья вся территория Украины будет находиться под влиянием скандинавской циклонической системы. Приток свежего атлантического воздуха не позволит жаре быстро вернуться, поэтому дневные температуры останутся умеренными. В то же время погода еще как минимум пять дней будет нестабильной — с периодическими дождями и грозами в разных регионах. При этом Постригань отметил, что лето только набирает обороты, поэтому новые волны жары еще впереди.

Прогноз погоды в Украине на 4 и 5 июля — Диденко

Аналогичный прогноз обнародовала и синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что атмосферный фронт уже вошел на территорию Украины и постепенно продвигается с запада на восток, вытесняя жаркий воздух.

По её словам, в субботу дневная температура в большинстве областей составит +20…+25 градусов. На юге будет несколько теплее — до +24…+29 градусов. Лишь восточные регионы ещё ненадолго останутся в зоне жаркой погоды, где ожидается до +31 градуса, однако уже в воскресенье температура снизится и там.

Кроме того, Диденко сообщила, что 4 июля атмосферный фронт принесет грозовые дожди почти по всей территории страны. В некоторых областях возможны интенсивные ливни и шквальный ветер. В то же время на западе Украины осадки будут менее масштабными — они ожидаются преимущественно в Волынской и Ровенской областях.

В воскресенье погода станет более спокойной. Дожди и грозы сохранятся, однако будут носить локальный характер. Наименьшая вероятность осадков прогнозируется для центральных и южных регионов.

Кроме того, в течение выходных почти по всей Украине будет дуть умеренный северо-западный ветер, который местами будет усиливаться.

Погода в Киеве 4 и 5 июля — прогнозируют ли жару

В Киеве жара также ослабнет. По прогнозу синоптика, 4 и 5 июля дневная температура воздуха составит около +23…+24 градусов. Местами возможны кратковременные грозы, однако дожди не будут длительными, а солнечные прояснения сохранятся. В целом ближайшие выходные в столице обещают быть значительно комфортнее, чем последние жаркие дни.

Несмотря на похолодание, согласно прогнозу кандидата географических наук и метеоролога Игоря Кибальчича, уже после 7 июля в Украину вернётся жара. По его словам, в середине месяца температура в отдельных регионах может достичь +37…+39 градусов.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что 29 июня Киев накрыла сильная непогода. Так, из-за сильного ливня, грозы и шквального ветра в разных районах столицы были затоплены дороги, начали падать деревья, а часть жителей осталась без электроснабжения.