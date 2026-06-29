"Какой-то постапокалипсис": Киев накрыла непогода, часть горожан осталась без света (видео)

Вечером 29 июня Киев накрыла сильная непогода. Из-за проливного дождя, грозы и шквального ветра в разных районах столицы были затоплены дороги, начали падать деревья, а часть жителей осталась без электроснабжения.

Как сообщает издание "Киев 24", непогода уже привела к подтоплению отдельных улиц и общественного транспорта. Также жители сообщают о перебоях с электроснабжением на левом берегу столицы и в Оболонском районе.

В местных Telegram-каналах активно распространяются фото и видео последствий стихии. На кадрах видно, как город накрыли тёмные грозовые тучи, а сильный ветер буквально сносит всё на своём пути. В разных районах зафиксированы поваленные деревья, некоторые из них упали на припаркованные автомобили.

Кроме того, очевидцы сообщают о многочисленных ударах молнии. По информации местных Telegram-каналов, одна из них якобы попала в жилой дом.

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В соцсетях также появились сообщения о падении рекламного билборда на проспекте Степана Бандеры.

Падение рекламного щита на проспекте Степана Бандеры в результате непогоды Фото: Киев 24

Более того, из-за сильного ливня некоторые улицы столицы буквально превратились в реки.

Журналист Андрей Смолий, комментируя ситуацию, в шутку назвал погоду в Киеве и области "постапокалипсисом".

Между тем в ДТЭК сообщили, что из-за ухудшения погодных условий аварийные бригады Киева и области переведены в усиленный режим работы. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее устранять аварии и восстанавливать электроснабжение. Также жителей призвали по возможности экономно использовать электроэнергию, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сети.

Стоит отметить, что об опасных погодных условиях предупреждали ещё до начала непогоды. В Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр сообщили, что в течение дня 29 июня в Киеве и области ожидаются грозы, а также объявили I уровень опасности — желтый.

В КГГА призвали жителей не находиться во время грозы вблизи крупных деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а также не оставлять рядом с ними автомобили. В случае подтопления дорог или падения деревьев киевлянам рекомендуют обращаться в соответствующие городские службы, а если ситуация представляет угрозу жизни или здоровью — немедленно звонить спасателям или медикам.

Напомним, что сегодня сильная непогода обрушилась также на Львов. В частности, город оказался под сильным ливнем и шквальным ветром, которые привели к падению деревьев, повреждению зданий и перебоям в работе транспорта.

Стоит отметить, что предыдущая непогода обрушилась на Киев и Киевскую область 12 июня. Тогда из-за сильного ливня, града и ветра в столице были затоплены улицы, а в области падали деревья.