"Якийсь постапокаліпсис": Київ накрила негода, частина містян залишилися без світла (відео)

Ввечері 29 червня Київ накрила потужна негода. Через сильну зливу, грозу та шквальний вітер у різних районах столиці підтопило дороги, почали падати дерева, а частина мешканців залишилася без електропостачання.

Як повідомляє видання "Київ 24", негода вже спричинила підтоплення окремих вулиць та громадського транспорту. Також жителі повідомляють про перебої з електроенергією на лівому березі столиці та в Оболонському районі.

У місцевих Telegram-каналах активно поширюють фото й відео наслідків стихії. На кадрах видно, як місто накрили темні грозові хмари, а сильний вітер буквально зносить усе на своєму шляху. У різних районах зафіксовано повалені дерева, деякі з них впали на припарковані автомобілі.

Крім того, очевидці повідомляють про численні блискавки. За інформацією місцевих Telegram-каналів, одна з них нібито влучила у житловий будинок.

Відео дня

У соцмережах також з'явилися повідомлення про падіння рекламного білборда на проспекті Степана Бандери.

Падіння рекламного білборда на проспекті Степана Бандери внаслідок негоди Фото: Київ 24

Ба більше, через інтенсивну зливу окремі вулиці столиці буквально перетворилися на річки.

Журналіст Андрій Смолій, коментуючи ситуацію, жартома назвав погоду в Києві та області "постапокаліпсисом".

Тим часом у ДТЕК повідомили, що через погіршення погодних умов аварійні бригади Києва та області переведено в посилений режим роботи. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше ліквідовувати аварії та відновлювати електропостачання. Також мешканців закликали по можливості ощадливо користуватися електроенергією, щоб не створювати додаткового навантаження на мережі.

Варто зазначити, що про небезпечні погодні умови попереджали ще до початку негоди. У Київській міській державній адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр повідомили, що протягом дня 29 червня в Києві та області очікуються грози, а також оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

У КМДА закликали жителів не перебувати під час грози поблизу великих дерев, рекламних щитів і ліній електропередач, а також не залишати поруч із ними автомобілі. У разі підтоплення доріг або падіння дерев киянам рекомендують звертатися до відповідних міських служб, а якщо ситуація становить загрозу життю чи здоров'ю — негайно телефонувати рятувальникам або медикам.

Нагадаємо, що сьогодні сильна негода накрила також Львів. Зокрема, місто опинилося під сильною зливою та шквальним вітром, які спричинили падіння дерев, пошкодження будівель і перебої у роботі транспорту.

Варто зауважити, що попередня негода накрила Київ та Київську область 12 червня. Тоді через сильну зливу, град та вітер у столиці підтопило вулиці, а в області падали дерева.