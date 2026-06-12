Київ "пішов під воду": що відомо про наслідки негоди та чи зміниться погода на вихідних (відео)

У п’ятницю, 12 червня, Київ та Київську область накрила негода. Наразі у столиці йде сильна злива, місцями випадає град, а через потужний вітер у деяких районах області падають дерева.

Зокрема, про це повідомляють місцеві Telegram-канали, як ітакож публікують численні фото та відео наслідків негоди. На кадрах видно підтоплені вулиці, сильний дощ та град у різних районах столиці.

Через сильну зливу окремі вулиці Печерського району буквально перетворюються на річки. На опублікованих відео видно, що людям доводиться йти по воді, рівень якої місцями сягає колін. Автомобілі також насилу проїжджають затопленими ділянками.

Ба більше, як зазначає видання "Новини.LIVE", у Києві автівки майже наполовину пішли під воду після сильної зливи.

Проблеми через негоду виникають і на Берестейському проспекті, де після сильного дощу на дорозі збирається значна кількість води.

Відео дня

"Берестейський проспект уже поплив — час діставати човни", — жартують у місцевих Telegram-каналах.

Тим часом у Білоцерківському районі сильний вітер поламав дерева. Місцеві пабліки публікують кадри повалених стовбурів та великих гілок, які опинилися на дорогах і заважають руху транспорту.

Ще до погіршення погоди в Українському гідрометеорологічному центрі попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві. Синоптики прогнозують грози, град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Для столиці оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

У гідрометцентрі зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб, енергетичних і будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Крім того, значні дощі 12 червня прогнозують у Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. У більшості регіонів країни також очікуються грози, місцями град та шквали вітру до 20 м/с.

Погода 13 та 14 червня — чи залишиться загроза негоди в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, на вихідних в Україні стане помітно прохолодніше. Спека відступить майже по всій країні, а температура повітря повернеться до більш комфортних літніх показників.

Зокрема, 13 та 14 червня у більшості областей України стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +23 градусів. Найсвіжіше повітря очікується у західних регіонах. Водночас у суботу східні області та південний схід ще залишатимуться в зоні більш теплої погоди, де температура сягатиме +26…+29 градусів.

Щодо опадів, то вихідні не минуть без дощів. У суботу короткочасні дощі та грози прогнозуються на сході країни, а ввечері опади можуть дістатися західних областей. На решті території день переважно буде сухим.

У неділю дощі з грозами очікуються у західних, північних та центральних областях. Натомість жителі півдня та сходу зможуть розраховувати на суху погоду.

Наталка Діденко також попереджає, що під час гроз можливі град та шквали вітру, тому українцям варто бути уважними до погодних попереджень.

Погода на вихідних у Києві — що прогнозують синоптики

У Києві субота мине без опадів, а в неділю синоптики прогнозують дощ та грозу. Температура повітря у столиці на вихідних становитиме близько +20 градусів. Також очікується помірний північно-західний вітер, який подекуди може бути рвучким.

Загалом найближчі вихідні принесуть українцям більш комфортну температуру після періоду спеки, хоча в окремих регіонах погода все ще буде нестійкою через дощі та грози.

Нагадаємо, що 11 червня потужна негода накрила Дніпро — місто опинилося під ударом сильної зливи, шквального вітру та граду. Через грозу в Дніпропетровській області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Також Фокус писав, що за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, після літньої спеки на українців чекає відчутне похолодання. Уже найближчими днями в частині областей нічна температура опуститься до +7 градусів, а разом із прохолодою прийдуть дощі, грози та сильний вітер.