Дніпро накрила негода: падає град і вітер валить дерева — де ще прогнозують небезпеку (відео)

Удень 11 червня у Дніпрі різко погіршилася погода. Місто накрили чорні хмари, сильний вітер, злива, а в окремих районах також зафіксували град.

Про це повідомили кореспонденти місцевих видань.

Негоду в місті прогнозували заздалегідь. У Дніпрі та Дніпропетровській області Гідрометцентр Дніпро-Донецьк оголосив жовтий рівень небезпечності через грозу.

За даними синоптиків, несприятливі погодні умови зберігатимуться до кінця дня 11 червня.

Про буревій повідомляли і жителі міста у соцмережах. Негода супроводжувалася сильним вітром та інтенсивними опадами.

Негода охопила й інші регіони України. У Львові та Львівській області також оголосили жовтий рівень небезпечності через грози, пориви північно-західного вітру 15–20 м/с і град. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, регіон уже накрили дощі та сильний вітер.

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Синоптикиня Наталка Діденко раніше зазначала, що 12 червня через проходження атмосферного фронту в Україні очікуються дощі, грози, шквали, сильні зливи та місцями град.

За її словами, температурний контраст буде значним — від +11…+15 градусів на заході до +27…+30 градусів на сході країни.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що в період з 8 до 15 червня в Україні утримається тепла, а місцями й спекотна погода. Водночас погодні умови залишатимуться мінливими — прогнозуються періодичні дощі, перепади атмосферного тиску та підвищена вологість, через яку подекуди може бути душно.

Крім того, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт зазначав, що червень очікується теплим, але з великою кількістю опадів. За прогнозом, середня температура повітря протягом місяця становитиме від +19 до +23 градусів.