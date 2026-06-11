На Днепр обрушилась непогода: идет град, а ветер валит деревья — где еще прогнозируют опасность (видео)

Днем 11 июня в Днепре резко ухудшилась погода. Город накрыли чёрные тучи, подул сильный ветер, пошёл ливень, а в отдельных районах также зафиксировали град.

Об этом сообщили корреспонденты местных изданий.

Непогоду в городе прогнозировали заранее. В Днепре и Днепропетровской области Гидрометцентр "Днепр-Донецк" объявил желтый уровень опасности из-за грозы.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 11 июня.

О шторме сообщали и жители города в социальных сетях. Непогода сопровождалась сильным ветром и интенсивными осадками.

Непогода охватила и другие регионы Украины. Во Львове и Львовской области также объявили желтый уровень опасности из-за гроз, порывов северо-западного ветра 15–20 м/с и града. По сообщениям местных Telegram-каналов, регион уже накрыли дожди и сильный ветер.

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Синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что 12 июня из-за прохождения атмосферного фронта в Украине ожидаются дожди, грозы, шквалы, сильные ливни и местами град.

По её словам, перепад температур будет значительным — от +11…+15 градусов на западе до +27…+30 градусов на востоке страны.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в период с 8 по 15 июня в Украине сохранится теплая, а местами и жаркая погода. В то же время погодные условия будут оставаться переменчивыми — прогнозируются периодические дожди, перепады атмосферного давления и повышенная влажность, из-за которой местами может быть душно.

Кроме того, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит отметил, что июнь ожидается теплым, но с большим количеством осадков. По прогнозу, средняя температура воздуха в течение месяца составит от +19 до +23 градусов.