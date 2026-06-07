Летнее тепло до +30 и "реки" на улицах: какой будет погода в Украине на этой неделе, — Диденко

Следующая неделя в Украине начнется с неустойчивой погоды. Во многих областях прогнозируют дожди и грозы, однако летнее тепло никуда не денется — температура будет оставаться комфортной, а местами даже приближаться к 30 градусам.

На своей странице в Facebook Наталка Диденко написала, что в понедельник, 8 июня, большинство регионов страны будут находиться под влиянием влажных атмосферных процессов. Из-за этого ожидаются осадки различной интенсивности, а местами грозы. Во время грозовых очагов возможны порывы ветра и кратковременные, но достаточно сильные ливни.

Синоптик отметила, что подтопление улиц после обильных дождей не всегда является следствием исключительно погодных явлений. Нередко ситуацию осложняют забитые дождевые стоки, которые не могут оперативно отводить большие объемы воды.

"Не стоит винить в реках вдоль улиц только атмосферу — засоренные стоки также могут быть причиной сложной погодной ситуации, а точнее ее последствий. Поэтому зонты и безопасная парковка вашего автомобиля — обязательно", — пояснила она.

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Несмотря на дождливую погоду, температурный фон будет оставаться вполне комфортным. В большинстве областей дневные показатели будут колебаться в пределах от +22 до +26 градусов. Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов.

Погода в Киеве 8 июня — прогнозируют ли дожди

В столице начало рабочей недели также будет влажным. По прогнозу, в Киеве возможен дождь с грозой, а дневная температура составит около +22...+23 градусов.

Какой будет погода в Украине с 8 по 14 июня

В целом следующая неделя в Украине обещает быть по-летнему теплой, а местами даже жаркой. В то же время атмосфера будет оставаться неустойчивой: ожидаются перепады атмосферного давления, периодические осадки и повышенная влажность, которая может создавать ощущение удушья.

"Неделя ожидается теплой или очень теплой плюс влажной. Погода будет неустойчивой, с колебаниями атмосферного давления, порой с духотой при высокой влажности, однако очень красивой", — пишет Диденко.

Напомним, что 6 июня мощные дожди вызвали подтопление в ряде регионов Украины. В частности, в Киеве и Виннице улицы и дороги оказались под водой, из-за чего автомобили были вынуждены двигаться по затопленным участкам. Местные жители публиковали видео, на которых видно, что уровень воды местами превышал бордюры и даже доходил до бамперов машин.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии "УНИАН" сообщил, что июнь в целом ожидается теплым, хотя и с большим количеством осадков. По его словам, средняя температура воздуха в течение месяца прогнозируется на уровне +19...+23 градусов.