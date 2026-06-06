Киев и Винницу накрыло сильными дождями: на улицах городов есть значительные подтопления (видео)

В субботу, 6 июня, по ряду регионов Украины прошлись значительные дожди, которые вызвали подтопления на дорогах. Сообщается, что на автомагистралях нескольких городов машины передвигаются через слой воды.

Известно, что подтопления были замечены жителями Киева и Винницы после значительных осадков. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

Среди затопленных локаций в столице сообщается о слое воды в Вышгороде и Борщаговке. Также жители столицы выложили видео с водой на трассах столицы.

Похожая ситуация произошла на улицах Винницы. Там местные паблики распространили видеокадры, в микрорайонах областного центра затопили жилые микрорайоны, а уровень воды превышал бордюры и бамперы автомобилей.

Ранее Фокус сообщал о погоде на первые дни июня. После теплой погоды эксперты прогнозируют падение температуры воздуха и сильные кратковременные дожди.

Відео дня

Впоследствии стало известно, что на выходных в Украине пройдут дожди с грозами. Синоптик Наталья Диденко указывает, что кратковременные дожди и местами грозы наиболее вероятны в западных и северных регионах, а также на территории Винницкой области.