Тепло до +27 и локальные грозы: синоптик рассказала, где на выходных пройдут дожди

На выходных, 6 и 7 июня, в Украине сохранится теплая летняя погода. В большинстве регионов температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов, а осадки будут локальными.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, свежее всего будет в западных областях страны, тогда как самые высокие температурные показатели ожидаются на юге. По ее прогнозу, кратковременные дожди и местами грозы наиболее вероятны в западных и северных регионах, а также на территории Винницкой области.

В то же время на остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Кое-где возможны лишь незначительные кратковременные дожди, которые существенно не повлияют на погодные условия.

Погода в Киеве на выходные — что прогнозируют синоптики

В столице в ближайшие дни также будет царить теплая погода. В субботу температура воздуха повысится до +26 градусов, а в воскресенье несколько снизится — до +23 градусов. Вместе с тем в Киеве в течение обоих выходных ожидаются периодические дожди.

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По словам синоптика, начало июня продолжает радовать комфортными летними температурами, которые способствуют отдыху на природе и сезонному досугу.

"Хорошее вменяемое лето) Клубника уже вошла в нормальный гастрораспорядок дня, пора переходить на черешни) На погоду не ворчим, если кому-то что-то не нравится, прежде, чем "что-то" написать, говорим вслух до десяти) Лета много не бывает", — написала Диденко.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии "УНИАН" сообщил, что июнь в целом ожидается теплым, хотя и с большим количеством осадков. По его словам, средняя температура воздуха в течение месяца прогнозируется на уровне +19...+23 градусов.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух предупреждала, что этим летом украинцам стоит готовиться к температурам, которые могут превышать средние многолетние показатели, а также к росту рисков опасных погодных явлений. По ее прогнозу, самым жарким месяцем, как и обычно, может стать июль.